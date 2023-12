Zara Pre-Owned lanceert in België en Nederland

Zara Pre-Owned - een service van Zara waarbij consumenten kleding kunnen verkopen, doneren of laten repareren, komt naar België en Nederland. De service lanceerde vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk, waarna bekend werd gemaakt dat het ook naar andere markten uitrolt. De lancering in België en Nederland heeft nu een datum gekregen.

Belgische en Nederlandse consumenten kunnen vanaf 12 december via het platform modeartikelen aanbieden om zo de levensduur van het item te verlengen, zo staat in het persbericht. Consumenten kunnen foto’s van Zara-items op het platform plaatsen, zodat geïnteresseerden gedetailleerde informatie kunnen krijgen over de kledingstukken.

Naast het verkopen, krijgen consumenten ook de mogelijkheid kleding te doneren of een verzoek in te dienen voor reparatie. De reparatieservice biedt mogelijkheden zoals het herstellen van knopen en ritsen, en het repareren van naden. Het repareren van kledingstukken is enkel mogelijk voor Zara-items.

Wie kleding wil doneren, kan een verzoek doen om kleding op te halen. De kleding die gedoneerd wordt, wordt geschonken aan het Rode Kruis. Deze service geldt wél voor kleding van ieder modemerk.

Naast de lancering in België en Nederland, rolt Pre-Owned ook uit naar Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Kroatië, Slowakije, Slovenië, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal.