‘Zara rolt live shopping uit in Europa’

Zara gaat een live shopping service uitbreiden naar Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Spaanse merk zal testen met een live shopping concept dat in China nu al erg ingeburgerd is, aldus nieuwsplatform Reuters.

“We willen dit in Westerse landen introduceren waar livestream nog niet zo populair is, maar we denken: waarom niet? Vanuit een entertainment perspectief is dit een evolutie”, aldus een Zara woordvoerder tegen Reuters. De lancering in Europa en de Verenigde Staten zal naar verwacht in augustus en oktober volgen.

Zara heeft al live shopping livestreams op het Chinese platform Douyin. Bij deze livestreams is het voor kijkers mogelijk om meteen het getoonde item te kopen.