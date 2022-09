Zeeman overweegt producten bij derden te verkopen

Textieldiscounter Zeeman overweegt de producten ook bij externe partijen aan te bieden, zo vertelde CEO Erik-Jan Mares tijdens RetailTrends Live. De CEO benadrukte volgens Retailtrends wel dat de knoop over verkoop bij derden nog niet is doorgehakt.

Mares sprak tijdens RetailTrends Live over het transformeren van Zeeman van een winkelketen tot een merk. "Dan hoef je niet per se in je eigen winkel gekocht te worden, maar dat kan ook online of bij anderen," aldus de CEO. De merknaam van Zeeman is om deze reden ook al twee jaar geleden in de labels van de kleding gezet, 'met het idee straks elders te kunnen liggen'.

De uitdaging zit nu voornamelijk nog in het op orde krijgen van logistieke stromen. Wanneer dit succesvol is, 'kan het haast niet anders' dat het merk ook op andere plekken naast de eigen winkel ligt.