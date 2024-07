Zegna Group bereikt 960 miljoen euro omzet in eerste helft 2024

Het Italiaanse modebedrijf Ermenegildo Zegna Group, het moederbedrijf van modemerken Zegna en Thom Browne, en verantwoordelijk voor de Tom Ford Fashion-activiteiten, deelt zijn voorlopige financiële resultaten van het eerste half jaar van 2024. Uit het verslag blijkt dat het bedrijf omzetgroei noteert mede dankzij een opmars in de direct-to-consumer-kanalen in de Verenigde Staten en EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika).

De voorlopige omzet van Zegna Group is 960 miljoen euro in de eerste helft van het jaar, een stijging van 6 procent op jaarbasis. Uit het verslag blijkt dat de direct-to-consumer-kanalen van Zegna in de regio’s Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten en Afrika de groei aansturen.

Zegna Group: 'bewaarder' van Thom Browne, Tom Ford en Zegna

Gekeken per segment, is het merk Thom Browne verantwoordelijk voor een omzet van 166 miljoen euro voor de groep (vergeleken met 207 miljoen euro vorig jaar). Zegna, het financieel sterkste merk van de groep, noteert een omzet van 660 miljoen euro (vergeleken met 644 miljoen euro vorig jaar). Tom Ford Fashion, het merk dat recent afscheid nam van zijn creatief directeur Peter Hawkings, noteert een omzet van 148 miljoen euro (vergeleken met 64 miljoen euro vorig jaar).

Ermenegildo “Gildo” Zegna, voorzitter en CEO van de groep deelt: "Onze Groep is een bewaarder van drie authentieke merken, elk met een onontgonnen potentieel voor groei op de lange termijn. We erkennen allemaal dat 2024 een uitdaging zal blijven, en daarom hebben we gewerkt aan kostenbeheersingsinitiatieven binnen de Groep. Niettemin zullen we doorgaan met volharding en vastberadenheid, gecombineerd met vooruitziende blik en visie, om onze ambities op de lange termijn na te streven."

Over het vertrek van Hawkings deelt het bedrijf dat zijn opvolger binnenkort wordt aangekondigd. Zegna Group is in 2023 langetermijnlicentiehouder voor alle accessoires en kleding van het merk.