ZENGGI en Melagence: Strategische samenwerking brengt luxe essentials naar de DACH-regio

Een perfect gesneden blazer, de ideale wollen trui, een frisse witte blouse - sommige kledingstukken overstijgen seizoenen en trends en vormen de basis van een moderne garderobe. Het Nederlandse merk ZENGGI beheerst deze balans tussen tijdloze elegantie en eigentijdse relevantie met zijn verfijnde essentials. Toch is strategische distributie essentieel in een competitieve markt. Met de wholesale-expertise en ondersteuning bij marktexpansie van het in Berlijn gevestigde modebureau Melagence versterkt ZENGGI zijn aanwezigheid in de DACH-regio - Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - en biedt retailers een collectie die kwaliteit, veelzijdigheid en commerciële aantrekkingskracht combineert.

FashionUnited sprak met Melanie Bauer, CEO van Melagence, over de groeiende impact van ZENGGI in de regio, de kenmerkende aanpak van kleermakerij en breiwerk, en wat we kunnen verwachten van de aankomende herfst/winter 2025-collectie.

Vertrouwen en momentum opbouwen

Voor ZENGGI is het vinden van de juiste retailpartners cruciaal geweest voor de expansie. Melagence, bekend om zijn zorgvuldig samengestelde aanpak, selecteert merken die aansluiten bij de waarden van kwaliteit, een sterke designidentiteit en commerciële levensvatbaarheid. Het bureau kende ZENGGI al enige tijd, maar de juiste timing en middelen waren cruciaal. "Het label benaderde ons voor de pandemie, met de wens om samen te werken. Op dat moment hadden we simpelweg niet de mankracht," legt Bauer uit.

Dat veranderde begin 2024 toen een last-minute showroomkans in Parijs het perfecte startpunt bood. "We namen contact op met ZENGGI en ze hapten meteen toe. De reactie van retailers was ongelooflijk - velen namen het merk op na het voor het eerst te hebben gezien. Dat was een sterke bevestiging van het marktpotentieel." Sindsdien is het momentum alleen maar gegroeid. Het eerste seizoen resulteerde in twaalf nieuwe retailpartners, met nog eens tien erbij deze winter.

Melanie Bauer, CEO van Melagence. Credits: Melagence

Luxe essentials met een praktische inslag

ZENGGI is gebouwd op een slow fashion-filosofie, waarbij duurzaamheid boven vluchtige trends wordt gesteld. Het merk staat bekend om Europese productie, verfijnd kleermakerswerk en functionele designdetails die het draagcomfort verhogen. "De prijs-kwaliteitverhouding is ongelooflijk sterk. Een groot deel van de collectie wordt geproduceerd in Europa en ontworpen in Nederland. Gezien de kwaliteit van de materialen en het vakmanschap is het een fantastisch product," legt Bauer uit. Pasvorm is een andere belangrijke succesfactor. "De broeken, het breiwerk - ze passen zoveel verschillende vrouwen. Dat is altijd een gamechanger voor een merk. Je kunt ook zien dat het door een vrouw is ontworpen. Er zijn praktische elementen, zoals zakken in jurken en rokken, en de ontwerpen zijn gemaakt voor het echte leven." Retailers hebben ZENGGI omarmd als een sterke aanvulling op premium multibrand stores, als aanvulling op luxelabels zoals Chloé, The Row en Totême.

Breiwerk speelt een cruciale rol in de collecties, met name in de DACH-markt, waar textielkwaliteit en comfort essentieel zijn. "Onze markt is erg gevoelig als het gaat om textuur. Breiwerk moet goed aanvoelen op de huid. Dat is waar ZENGGI zich onderscheidt - het vindt de juiste balans tussen natuurlijke vezels en technische mengsels om een luxe gevoel te garanderen met behoud van duurzaamheid." Het merk geeft prioriteit aan een hoog gehalte aan natuurlijke vezels, met ongeveer 75 procent natuurlijke materialen, waaraan minimale technische vezels zijn toegevoegd om de levensduur te verlengen en pluizen te verminderen.

ZENGGI FW25. Credits: ZENGGI

Herfst/Winter 2025: Britse heritage ontmoet Japanse workwear

Voor herfst/winter 2025 haalt ZENGGI inspiratie uit de Britse urban stijl, gecombineerd met Japanse heritage workwear, voordat het later in het seizoen overgaat in een op de Schotse Hooglanden geïnspireerde esthetiek. "ZENGGI werkt altijd met prachtige kleuren. Dit seizoen zijn er veel beige en grijze tinten, een paar echt sterke blauwtinten en een paar opvallende ruiten die commercieel goed werken," beschrijft Bauer.

De silhouetten zijn androgyn en gelaagd, met lange, getailleerde blazers, wijde broeken en oversized maar toch gestructureerd breiwerk. "Je hoeft geen vrouw van 1,80 meter met maat 36 te zijn om er cool uit te zien," voegt Bauer toe. "De snitten zijn ontworpen om flatterend en draagbaar te zijn voor verschillende lichaamstypen." Retailers hebben al sterke interesse getoond in breiwerk, gestructureerde blazers en pied-de-poule-patronen, met een groeiende vraag naar de bovenkleding van ZENGGI.

DACH-markt: Groeiende vraag naar exclusiviteit

Bauer heeft een verschuiving in het koopgedrag van retailers waargenomen. "In de afgelopen jaren is er een zekere stabiliteit teruggekeerd in de markt. Retailers die het hebben overleefd, hebben hun huiswerk gedaan en velen zien nu het belang in van het aanbieden van onafhankelijke merken." Exclusiviteit is steeds waardevoller geworden in een retail-landschap dat wordt gedomineerd door e-commerce. "Als je constant concurreert met online kortingen, heb je merken nodig die niet overal verkrijgbaar zijn. Door te investeren in onafhankelijke labels kunnen retailers klanten iets anders bieden en tegelijkertijd sterkere marges behouden."

Melagence’s showroom in Parijs met ZENGGI. Credits: Melagence

Met een groeiend netwerk van retailpartners voorziet Bauer aanzienlijke groeikansen voor ZENGGI. "Onze focus ligt op het vinden van de juiste partners in belangrijke steden. Hoewel het merk zich nog in een testfase bevindt bij sommige retailers, ervaren we al een sterk momentum. Vooral bovenkleding heeft een groot groeipotentieel. Het is nog steeds een relatief kleine categorie, maar er is voldoende ruimte voor groei. Uiteindelijk is onze prioriteit om samen te werken met de juiste winkels en de aanwezigheid van het merk organisch te laten groeien."