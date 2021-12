Zes finalisten Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge bekend

Tommy Hilfiger heeft de zes finalisten bekend gemaakt van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 2021. Zij zijn geselecteerd uit meer dan 430 aanmeldingen van bedrijven wereldwijd die zich in de start-up of opschaalfase bevinden. De zes finalisten zijn: Clothing to Good (Zuid-Afrika), Haelxa (Zwitserland), Mafi Mafi (Ethiopië), Lalaland (Nederland), Soko (Kenia) en Uzuri K&Y (Rwanda).

De derde editie van het programma streeft naar ondersteuning van ondernemers van kleur, die zich inzetten voor de ontwikkeling van hun gemeenschap en een meer inclusieve toekomst in de mode. Zo creëert Clothing to Good door middel van textielrecycling kansen en banen voor mensen met een handicap en hun gezinnen, met name moeders. Het Nederlandse platform Lalaland gebruikt kunstmatige intelligentie om fotorealistische, menselijke modellen van verschillende etniciteiten, leeftijden en maten te genereren.

De zes finalisten zullen hun zakelijke ideeën pitchen tijdens het virtuele Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge-eindevenement op 12 en 13 januari 2022. De jury bestaat uit leiders uit het bedrijfsleven en op het gebied van duurzaamheid. Het prijzengeld van 200.000 euro wordt verdeeld over de twee geselecteerde winnaars om hun ondernemingen te steunen.