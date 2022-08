Zes jaar na faillissement MacIntosh eindoordeel oorzaken: Geen onbehoorlijk bestuur, reageerde te laat op marktontwikkelingen

Hoewel het faillissement van modegroep Macintosh Retail Group NV eind 2015 is uitgesproken, zijn de curatoren recent pas met een eindrapport over de oorzaken van het faillissement gekomen. Het veertiende faillissementsverslag, gepubliceerd in juli, bevat het eindoordeel en werd opgemerkt door het Financieele Dagblad. Grote conclusies zijn: er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur, maar het bedrijf reageerde niet snel op marktontwikkelingen.

Modegroep MacIntosh was het moederbedrijf van Dolcis, Invito, Steve Madden, Manfield, Pro Sport, Scapino en het Belgische Brantano.

Faillissement Macintosch: Geen onbehoorlijk bestuur, bedrijf reageerde niet snel op marktontwikkelingen

Ten tijde van het faillissement gaf een woordvoerder al aan dat in algemene zin de te late overstap naar internet de factor is geweest die het meeste invloed heeft gehad, maar dat er nog veel meer factoren zijn. Dit wordt ook onderstreept in het recente faillissementsverslag. Zowel zijn er externe als interne oorzaken. Als externe oorzaken worden de sterke en snelle verandering van de retailmarkt, van offline naar online genoemd, grotere concurrentie (door onder andere Zalando), en grotere prijsdruk. Daarnaast was er de kredietcrisis en het uitblijven van economisch herstel en koopbereidheid van consument, seizoens- en weersinvloeden, terugvallende verkoopopbrengst in het Verenigd Koninkrijk en. het afketsen van een strategische samenwerking.

Als interne oorzaken komt onder andere de 'cultuur van optimisme' bij MacIntosh naar voren uit het faillissementsverslag. Dit ging gepaard met ambitieuze targets, maar het bedrijf behaalde de gestelde prognoses echter niet. Zo was de Raad van Bestuur kritisch op budgetten zonder groeiambitie. Volgens de curatoren van het faillissement leiden de optimistische prognoses ertoe dat veel (beleids)beslissingen op basis van - achter bezien - verkeerde assumpties werden genomen. Daarnaast is te lang ingezet op groeistrategie van de winkelportefeuille terwijl de opkomst van online allang duidelijk was. Macintosh ging daarbij ook niet over tot herstructureren.

Het zijn een van de vele oorzaken die ten grondslag liggen aan het faillissement van de groep. De curatoren sluiten het oorzakenrapport af met de mededeling dat er geen basis is om het Raad van Bestuur, de besturen van de nederlandse groepsvennootschappen of de Raad van Commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen.

MacIntosh ging failliet in een periode waarin veel grote modepartijen in Nederland failliet gingen. Zo vielen in deze tijd ook onder andere V&D, McGregor, Houtbrox, Purdey, Perry Sport en Aktie Sport om.