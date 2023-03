Zeven jaar na faillissement MacIntosh lijkt de afhandeling nog niet nabij

Zeven jaar na het faillissement van Maastrichtse modegroep Macintosh lijkt het er sterk op dat de zaak jaren voort zal slepen. Curatoren R. Lemmens en J. Huppertz brachten in januari een tussentijds verslag uit, waarover De Limburger deze week berichtte. Hieruit blijkt dat er verdere procedures nodig zijn om tot een overeenkomst te komen.

De faillissementskosten, inclusief de salarissen voor de curatoren, zijn inmiddels opgelopen tot 8,7 miljoen euro. De twee curatoren en hun teams hebben zouden volgens De Limburger 30.000 uur besteed hebben aan het faillissement.

Macintosh Retail Group NV, het moederbedrijf van Dolcis, Invito, Steve Madden, Manfield, Pro Sport, Scapino en het Belgische Brantano, is eind 2015 failliet verklaard. Desondanks zijn de curatoren in juli vorig jaar pas met een eindrapport over de oorzaken van het faillissemen gekomen.

Hier werd onder andere geconcludeerd dat er geen sprake was van onbehoorlijk bestuur, maar dat het bedrijf niet snel reageerde op marktontwikkelingen, zoals de opkomst van e-commerce. De curatoren sloten hun verslag af met de mededeling dat er geen basis is om de Raad van Bestuur, de besturen van de Nederlandse groepsvennootschappen of de Raad van Commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het faillissement.

Inmiddels blijkt uit een vijftiende verslag dat eind januari gepubliceerd is, dat de afhandeling van het faillissement ondanks de conclusies die vorig jaar gemaakt zijn nog jaren kan gaan duren. De curatoren hebben namelijk besloten banken te dagvaarden en mogelijk een procedure te starten tegen pensioenfonds Aegon. Sinds de publicatie van het veertiende rapport hebben de curatoren overlegd met banken en Aegon, maar de partijen zijn niet tot een overeenkomst kunnen komen.

Een procedure tegen Aegon wordt nog overwogen. De curatoren hebben eerst een externe partij ingeroepen die over die situatie heeft geadviseerd.

Starten van procedures als deze kan een jarenlange vertraging van de afhandeling betekenen. Vandaag de dag heeft Macintosh nog 56 miljoen aan schulden openstaan, zo blijkt uit het verslag.