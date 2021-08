Zo krijg je een baan in de mode zonder ervaring

De mode is een industrie van biljoenen euro’s en blijft volgens rapporten van onderzoekbureaus McKinsey en Deloitte jaarlijks met ongeveer 5,5 procent groeien. Werken in de mode is werken in een creatieve industrie en verveelt nooit. Er is een breed scala aan carrièremogelijkheden, van de meer traditionele rollen zoals modeontwerper en redacteur tot de groeiende vraag naar STEM-vaardigheden zoals duurzaamheid en het analyseren van gegevens die de toekomst van de mode bepalen.

Een beter moment dan nu om een carrière in de mode starten is er niet. Studeer je nog, maar ben je er nog niet aan toe om je in de modewereld te wagen? Of heb je misschien al een carrière in een andere richting achter de rug, maar heb je het ‘modevirus’ te pakken en wil je de mogelijkheden verkennen die deze sector te bieden heeft? Lees dan verder voor tips over hoe je een baan in de mode kunt bemachtigen zonder eerdere ervaring.

Schakel je netwerk in en vraag om hulp

Naast het versturen van sollicitaties naar bedrijven, moet je ook je netwerk aanspreken. Veel mensen gaan ervan uit dat als ze niet in de juiste mensen om zich heen hebben of niet naar een beroemde school zijn geweest, ze geen netwerk hebben.

Nu is niet het moment om verlegen of trots te zijn, vertel iedereen die je kent, of het nu dat verre familielid is, de mentor op school of zelfs een klant van je parttime baan, dat je op zoek bent naar een baan in de mode en vraag hen of ze iemand kennen met wie ze je in contact kunnen brengen. Zelfs als ze deze keer niet in staat zijn om iemand aan je voor te stellen, zul je zien ze je misschien onthouden voor de volgende keer.

Kies je stage strategisch

Het is geen geheim dat stages in de mode een van de beste manieren is om zonder enige ervaring een entree te maken in de industrie. Als je een droombedrijf hebt waar je ooit zou willen werken, dan is een stage bij een van hun filialen een ideale manier om dat doel te bereiken. Luxeconglomeraten zoals LVMH, Kering en Richemont hebben bijvoorbeeld een uitgebreide portefeuille van merken. Je kunt beginnen als stagiair bij Sephora en uiteindelijk voor Fendi gaan werken.

Wees eerlijk

Tijdens het sollicitatiegesprek zullen er vaardigheden van je gevraagd worden die je misschien niet hebt. Dit is het moment om eerlijk te zijn. In een industrie waar woorden en beelden vaak worden verfraaid en bewerkt, kan eerlijkheid zeer worden gewaardeerd. Toegeven dat je iets niet weet is geen zwaktebod. Misschien wil het merk juist iemand inhuren die een blanco lei is en die ze kunnen opleiden en vormen.

Breng enthousiasme, bereidheid om te leren

Persoonlijkheid en een goede werkethiek komen heel goed van pas in de modewereld. Niemand werkt graag samen met een persoon die ongeïnteresseerd is in zijn werk of negatieve energie in het team brengt. Je maakt indruk in deze competitieve sector door samen te werken, enthousiast te zijn en te laten zien dat je graag wilt leren.

Analytisch, datagestuurd en praktisch

Tussen een zee van creatievelingen, ego’s en PR-goeroes die de mode-industrie doorgaans bevolken, moet je je niet laten afschrikken als je je meer thuis voelt bij cijfers of het analyseren van gegevens. Momenteel zijn toonaangevende luxe- en sportkledingmerken actief op zoek naar talent om vacatures in te vullen op het gebied van technologie en analyse.

Salome Holland, die stage liep bij Montblanc, vertelde FashionUnited in een e-mail: "Ik zie mezelf zeker als meer analytisch. Ik denk dat een zeer belangrijk element van de luxe-industrie is het omzetten van de dromen van klanten in werkelijkheid en zodra de creatieve ideeën zijn vastgesteld, neemt de praktische kant het over. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen het brainstormgedeelte van de klantervaring versus het beoordelen van de uitvoering met KPI's. De beginfase is heel creatief; de fasen van implementatie en beoordeling vereisen echter veel analytisch denkwerk en praktische gedrevenheid."

Creëer je eigen kansen

Zoals in elke branche moet je je strepen verdienen in de mode voordat je een eigen kantoorruimte krijgt of je eigen team gaat managen. Ook al is het maar een instapstage of een bijbaan, het is een kans om te schitteren en te laten zien hoe je kunt bijdragen aan het bedrijf. Ontdek waar je team hulp bij nodig heeft en wees niet bang om te vragen of je een nieuw project kunt opzetten. Het belangrijkste is dat je zelfverzekerd bent over wat je inbrengt.

Carmen Castiñeira, communicatiemanager bij Derek Lam, zei in een gesprek met FashionUnited: "Maak gebruik van elke kans. Toon een gretigheid om nieuwe verantwoordelijkheden en projecten op te pakken, wees proactief. Loop stage en doe zoveel mogelijk ervaring op; ik zou niet zijn waar ik nu ben als ik die kansen niet had gegrepen."

