Zo maak je van je bill of materials (BoM) je geheime duurzaamheidswapen

De mode veroorzaakt het equivalent van 1,2 miljard ton CO2 per jaar, meer dan de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar. De oproep vanuit de maatschappij om verantwoorder en duurzamer zaken te doen wordt dus steeds urgenter. Uit een Quantis-studie uit 2018 bleek dat ruim 90% van deze uitstoot te herleiden is tot vier soorten activiteiten: verven en afwerken, stofverwerking, garenverwerking en vezelproductie. Dit zijn allemaal processtappen waarbij de hele waardeketen moet kunnen rekenen op complete en nauwkeurige opdrachtschattingen. Hierbij speelt de stuklijst (in het Engels bill of materials, vaak afgekort tot BoM) een doorslaggevende rol. Een onnauwkeurige BoM kan snel uitmonden in grootschalige grondstofverspilling, maar omgekeerd kan een goed opgezette BoM voor een merk ook echt een geheim duurzaamheidswapen zijn.

Wij laten zien wat een (on)volledige stuklijst betekent voor je waardeketen, hoe IT-oplossingen de kwaliteit ervan kunnen verbeteren en hoe je op die manier een compleet nieuw potentieel kunt aanboren voor duurzamer zakendoen – juist ook met het oog op de aankomende EU-regels.

Wat is een stuklijst (bill of materials) precies?

Of het nu om schoenen, kleding of accessoires gaat, een stuklijst is in feite een volledige lijst van alle artikelen en van alle aantallen en kosten die nodig zijn om een product te maken. Daarom wordt de stuklijst ook vaak vergeleken met een boodschappenlijstje. En als we alles zeggen, dan bedoelen we ook echt álles: elke millimeter stof, elke naad en alle ritsen en knopen moeten erin staan.

Hoewel elke stuklijst afgestemd moet zijn op het betreffende product, bevat hij over het algemeen de categorie van een onderdeel (dus bijvoorbeeld de productiewijze, het model en de verbindingsstoffen), de grootte of afmetingen, de kleur, de leverancier en de benodigde hoeveelheid. Op deze manier hou je per categorie het overzicht over alle materiaalkosten, zodat je je inkopen beter kunt plannen en uiteindelijk zo zuinig mogelijk kunt produceren.

Waarom is de stuklijst (bill of materials) zo belangrijk voor een goed werkende waardeketen?

De bill of materials komt rechtstreeks uit de pen van een designer, die eigen illustraties heeft gemaakt en eigen ideeën heeft over eigenschappen, materialen en kleuren. Al die specificaties moeten door de productontwikkelteams zorgvuldig worden omgezet in een duidelijk gedefinieerde en gedetailleerde stuklijst die precies in kaart brengt welke materialen er daadwerkelijk nodig zijn. De producttechnici geven vervolgens hun goedkeuring voor de kleuren, de patronen, de lichaamsafmetingen, de eindafwerking en de kwaliteitscontroles en bereiden de overdracht aan de leveranciers voor.

Minieme fouten kunnen hier al leiden tot aanzienlijke verstoringen voor meerdere afdelingen en kunnen een verlammend effect hebben op de operationele waardeketen binnen de hele ontwikkelcyclus. Onnauwkeurige schattingen van hoeveelheden kunnen bijvoorbeeld zorgen voor tekorten, waardoor de productie spaak loopt. Bovendien hebben onnauwkeurige productberekeningen gevolgen voor je ROI (je return on investment) en op de verdere besluitvorming over strategische budgetten. Ook kunnen fouten bij de data-invoer die over het hoofd worden gezien, uitmonden in kwaliteitsproblemen en in retouren.

Live-webinar Protecting your Supply Chain for the Future (in het Engels) op 30 juni 2022 om 11 uur (CET). Meld je nu aan!

Waarom is een complete stuklijst (bill of materials) zo belangrijk voor de duurzaamheid van een merk?

De meeste modemerken zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun producten en processen duurzamer te maken. Dat kan gebeuren met het oog op de externe marketing, op de bedrijfswaarden of gewoon op een betere winstmarge. Een grondige en uitgekiende materiaalbalans is daarbij in feite een receptenlijstje voor een duurzaam, verantwoord en transparant product.

Je werkt naar zo'n balans toe door schadelijke materialen te vervangen door regeneratieve alternatieven en die te integreren in het productdesign; door zorgvuldig te kiezen voor duurzame verwerkingsprocedés; en door leveranciers te betrekken bij je processen om zo te zorgen voor een optimale uitvoering en een transparante gegevensoverdracht. Uiteindelijk helpt de combinatie van al deze aanpassingen om een echt duurzaam product te produceren en te stimuleren.

Hoe kan een systeem voor productlifecyclemanagement (PLM) het makkelijker maken om nauwkeurige en volledige stuklijsten te maken?

In een PLM-systeem kun je een groot deel van het productdocumentatieproces automatiseren, inclusief het opstellen van nauwkeurige en complete stuklijsten. Deze kunnen voor ieder nieuw seizoen worden gekopieerd en aangepast, zodat je kunt inspelen op kleinere en grotere veranderingen en zodat je fouten door handmatige invoer kunt voorkomen. Daarnaast is het platformdesign van PLM-software gericht op samenwerking. Dat betekent dat alle interne en externe partijen zelf de relevante product- en procesgegevens kunnen aanleveren en kunnen goedkeuren.

Samenwerking in een PLM-systeem betekent ook dat je ontwerp- en productieteams werken binnen dezelfde platformomgeving. Zo kunnen de ideeën van de ontwerpers en de uiteindelijke realisatie van het product al in een vroeg stadium op één lijn worden gebracht. Designers en producttechnici weten al in de beginfase of designeisen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en kunnen al alternatieven bedenken voordat er bij de prototyping problemen ontstaan. Zodoende kan de goedkeuring voor een product al in een vroeg stadium snel en nauwkeurig worden gegeven.

Ben jij klaar voor de nieuwe regelgeving? Hoe duurzaam is jouw leverketen?

Complete stuklijsten vormen de basis voor een zuinige en stabiele waardeketen. Maar om echt duurzaam te worden, moet het hele digitale ecosysteem hierop zijn ingericht. Op dit vlak lopen veel modemerken momenteel tegen hun eigen operationele grenzen aan.

Bij ons volgende webinar ontdek je hoe je hiervoor als modemerk een solide fundament kunt leggen, ook met het oog op de aankomende regels.

Je leert hoe je de duurzaamheid van je merk kunt optimaliseren, hoe je kunt zorgen voor transparante leverketens – en waarom samenwerking bepalend wordt voor het concurrentievermogen van jouw merk.