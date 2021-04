Zoe On Demand, Zoe By Me en Zoe On Stage. Transformatie kledingindustrie? Zoe Karssen loopt graag voorop

Zoe Karssen is een merk met ambitie. Het Nederlandse label wil niet alleen mooie kleding voor eigenzinnige vrouwen maken, maar óók de kledingindustrie veranderen. Binnenkort start het merk met Zoe On Demand en Zoe By Me. “En later volgt Zoe On Stage”, vertelt general manager Franklin Thielsch. “Met Zoe willen we een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld. En ja, dat betekent dat we van de gebaande paden afwijken.”

Het is nog maar een half jaar geleden dat het veelbelovende modemerk Zoe Karssen onder leiding van Franklin Thielsch van Fashion Invest nieuw leven werd ingeblazen. Inmiddels zorgt Erik Frenken als creative director voor nieuw creatief elan. Ook op het gebied van supply chain management, distributie en voorraadbeheer zijn opmerkelijke stappen gemaakt. Franklin Thielsch: “De kledingindustrie moet veranderen, en dat is precies wat wij nu aan het doen zijn. De eerste ‘hervormingen’ zijn wat ons betreft een feit.”

Commerciële trends vs creativiteit

De basis voor de hervormingen bij Zoe Karssen zijn het verzamelen en interpreteren van data. “Dat doen we met Edited”, vertelt Thielsch. “Edited is een tool waarmee we commerciële trends kunnen analyseren aan de hand van verkoop-, product- en sociale gegevens. Zo krijgen we een goede indruk van wat er in de markt leeft. In plaats van random collecties de wereld in te slingeren en maar af te wachten welke items goed gaan lopen, weten we nu waar de doelgroep behoefte aan heeft. Uiteraard geeft onze creative director Erik Frenken daar vervolgens een geheel eigen Zoe Karssen draai aan.”

Nieuwe aanpak

Waar het volgens Thielsch om gaat is dat we af moeten van de situatie waarbij slechts 20 procent van de collectie 80 procent van de omzet oplevert. Thielsch: “Hoezo hebben we daar als kledingindustrie, als consument, als maatschappij altijd genoegen mee genomen? Dat betekent dat 80 procent van de meeste collecties in de uitverkoop gaat of zelfs linea recta op de afvalberg terecht komt. Dat kan niet meer. Het móet anders. En bij Zoe gaan we het ook écht anders doen.”

Niet meer op Pre-order, maar op Re-order

“Onze filosofie in B2B is dat levering uit voorraad het nieuwe normaal wordt. Daar geloven we in”, aldus Thielsch. “Dat wil zeggen dat retailers items kunnen bestellen en kunnen nabestellen uit voorraad. Dus de manier van werken waarbij retailers vijf maanden van tevoren moeten inkopen verdwijnt. Wij gaan het omdraaien; wij gaan écht samenwerken met de retailers. Zij weten wat er in de markt speelt. Ook op basis van de data, waarbij we vooral focussen op Nederland, Duitsland, Scandinavië en België, zien we wat er gebeurt. Aan de hand daarvan ontwikkelen we onze nieuwe collecties, waarbij we met meerdere kleinere drops per jaar komen, die ook nog eens een veel kortere lead time hebben.”

Proof of Concepts

Daarnaast hebben Thielsch en consorten drie Proof of Concepts ontwikkeld: Zoe On Demand, Zoe By Me en Zoe On Stage. De komende periode worden deze concepten uitgerold. Thielsch: “Dan zullen we zien welke concepten toekomstproof zijn en welke niet. We zijn bijvoorbeeld net live gegaan met Zoe On Demand op onze website. Op dit moment zijn alleen de katoenproducten als sweaters, hoodies, T-shirts en sweatpants on demand, maar dit zal snel worden uitgebreid. Het werkt als volgt: de klant bestelt vandaag, de kledingstukken worden meteen geproduceerd en morgen geleverd. Met Zoe By Me gaan we nog een stap verder. Daarbij kunnen klanten hun kleding customizen met graphic designs. Ze kunnen kiezen uit allerlei mogelijkheden. Ook hier geldt dat bestellingen meteen de volgende dag worden geleverd. We weten nog niet wanneer Zoe By Me de lucht in gaat. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van de website.”

Zoe On Stage

En dan is er nog Zoe On Stage. Thielsch: “Ook dit initiatief is nog in ontwikkeling. Zoe On Stage wordt een atelier voor creatievelingen, waar restmaterialen gemixt en gematched kunnen worden, waar nieuwe styles kunnen ontstaan en noem maar op. Het wordt een soort hybride vorm van Zoe Karssen, waarbij creatieven een podium krijgen om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Echt een bijzonder project. Zo zijn we dus continu op zoek naar nieuwe duurzame manieren om de modeindustrie te hervormen. Wat ons betreft is dit pas het begin.”