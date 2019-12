Zuid-Koreaanse consument geeft voorkeur aan Europa

Door de ‘No Japan’ boycot komen Zuid-Koreaanse consumenten in toenemende mate naar Europa, blijkt uit nieuw onderzoek van belastingvrij winkelbedrijf Global Blue.

Volgens het rapport noteerde het Verenigd Koninkrijk een stijging van de belastingvrije uitgaven van respectievelijk 9 procent en 12 procent in het tweede en derde kwartaal van 2019. Italië noteerde een stijging van 9 procent, terwijl Frankrijk de uitgaven met 5 procent zag toenemen.

Zuid-Koreanen besloten Japanse producten te boycotten nadat Japan aankondigde dat het de export van chemicaliën die onontbeerlijk zijn voor de productie van Zuid-Koreaanse elektronica beperkt zou worden als gevolg van verdenking van illegale leveringen aan Noord-Korea.

De ‘No Japan’ boycot die op sociale media populair is geworden, heeft een “behoorlijk negatieve impact” gehad op Japanse producten in Korea, op Japan als winkelbestemming en op de algemene omzet uit belastingvrij winkelen in Azië. De belastingvrije uitgaven daalden in Japan in het derde kwartaal met 40 procent.

Auteur: Danielle Wightman-Stone Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Fashionunited.uk. Vertaling en bewerking door Wendela van den Broek.