Zwakkere vraag naar luxeproducten drukt omzet Salvatore Ferragamo met 9,6 procent in derde kwartaal

De Italiaanse luxemodegroep Salvatore Ferragamo S.p.A. ziet zijn omzet dalen, zo blijkt uit het financiële verslag tot en met 30 september 2024. De groep heeft te maken met een aanhoudend zwakke consumentenvraag, aldus CEO en algemeen directeur Marco Gobbetti. Hij verwacht dat het uitdagende macro-economische klimaat ook in de laatste maanden van 2024 merkbaar blijft.

De Raad van Bestuur van Salvatore Ferragamo S.p.A. rapporteert een omzet van 221 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024, een daling van 9,6 procent bij actuele wisselkoersen ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.

In de eerste negen maanden van 2024 komt de omzet uit op 744 miljoen euro, een daling van 11,9 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Zwakke consumentenvraag in Azië-Pacific

De tegenvallende resultaten zijn vooral toe te schrijven aan de zwakke prestaties in de regio Azië-Pacific, waar het consumentenvertrouwen sterk is afgenomen. Dit is de belangrijkste factor achter de omzetdaling, naast verminderde activiteiten in het secundaire kanaal en een terugval in groothandelsverkopen.

De afname van de luxe vraag in Azië wordt voornamelijk veroorzaakt door economische vertraging, vooral in China, en verminderde consumentenvraag na de COVID-19-pandemie. Daarnaast hebben overheidsmaatregelen in sommige landen invloed op de vraag naar Westerse luxeproducten.

Gobbetti onderstreept dat de teruglopende vraag, met name in Azië-Pacific, druk zet op zowel de omzet als de winstgevendheid. Hierdoor loopt de realisatie van de financiële doelstellingen vertraging op. "De uitdagende macro-economische omstandigheden en het dalende consumentenvertrouwen blijven waarschijnlijk ook in de laatste maanden van 2024 voelbaar," aldus Gobbetti.

De directe verkoopkanalen (DTC) in Europa, Japan en Latijns-Amerika laten wel positieve resultaten zien, vooral in categorieën zoals handtassen en damesschoenen, dankzij nieuwe modellen.

De DTC-kanalen in Europa, Japan en Latijns-Amerika presteren goed, vooral in handtassen en damesschoenen.

Salvatore Ferragamo: 'Aanhoudende onzekerheid onder luxeconsumenten'

De Raad van Bestuur verwacht dat de financiële resultaten voor het hele jaar aan de onderkant van de verwachtingen van analisten zullen uitkomen, gezien de aanhoudende onzekerheid onder luxeconsumenten.

In hetzelfde verslag benoemt het bedrijf Ernesto Greco tot bestuurslid, na het onverwachte overlijden van Fabio Gallia eerder dit jaar. Op 26 november 2024 wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden, waarbij onder andere wordt gestemd over wijzigingen in de statuten en de benoeming van een nieuwe directeur.

Salvatore Ferragamo, opgericht in 1927, is een familiebedrijf dat wereldwijd een toonaangevende speler is in de luxemarkt. De modegroep opereert onder de naam 'Ferragamo' en staat bekend om zijn hoogwaardige schoenen, lederwaren en accessoires.