Zweeds technologiebedrijf Coloreel Group AB vraagt faillissement aan

Coloreel Group AB vraagt een faillissement aan. De onderneming kon zijn bedrijfsvolume niet snel genoeg ontwikkelen en niet de benodigde financiering krijgen, zo deelt Coloreel Group in een persbericht. Het Zweedse technologiebedrijf staat bekend om zijn draadverftechnologie in de mode-industrie.

Het faillissement treft ook aan dochteronderneming, Coloreel AB. Het bedrijf hield ‘diepgaande gesprekken’ met financiële investeerders en potentiële industriële partners om aanvullende financiering te bemachtigen, maar dit is niet gelukt. Daardoor is het Coloreel niet gelukt om de financiële hindernissen te overwinnen.

“Met pijn in het hart kondigen we vandaag het faillissement aan. We hebben heel hard gewerkt om een nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken op de wereldwijde textielmarkt te introduceren. Ondanks niet-aflatende inspanningen om het bedrijf te laten groeien, de operationele kosten te minimaliseren en aanvullende financiering te verkrijgen, zijn de uitdagingen te groot. De raad van bestuur en het management zijn ongelooflijk trots op wat ons team heeft bereikt en we zijn dankbaar voor de steun die we hebben gekregen van onze partners, klanten en investeerders”, deelt Anders Persson, voorzitter van de raad van bestuur van Coloreel Group.

Coloreel verft borduurgaren van hoge kwaliteit met een technologie op aanvraag. De technologie maakt het borduurproces efficiënter en zorgt voor een naadloze digitale workflow en het verminderen van de impact op het milieu. Zo kunnen producenten die met Coloreel werken hun waterverbruik met 97 procent verminderen, in vergelijking met traditionele verfmethoden. Coloreel heeft klanten in ruim twintig landen en bezit ruim 120 toegekende patenten in 14 patentfamilies op 45 markten.