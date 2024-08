Zwitserse luxemerk Bally is verkocht

Het Zwitserse luxemerk Bally International AG is verkocht door het investeringsbedrijf Jab Holding aan een dochteronderneming van Regent, dat ook Escada en Club Monaco bezit.

Michael Reinstein, oprichter en voorzitter van Regent, bevestigt het nieuws in een persbericht en deelt: “Bally is een van de grootste erfgoedluxemerken ter wereld. Met meer dan 170 jaar tijdloos design en topkwaliteit staat Bally voor Zwitserse elegantie en vakmanschap. We zijn trots om het volgende hoofdstuk van dit iconische merk te mogen schrijven.”

Regent koopt Bally van JAB: CEO en creatief directeur blijven aan boord

De financiële details van de verkoop zijn niet bekendgemaakt, maar anonieme bronnen vertellen WWD dat de huidige CEO Nicolas Girotto en creatief directeur Simone Bellotti na de overname hun functies zullen behouden.

Joachim Creus, managing partner en CEO van JAB, voegt toe: “Sinds onze eerste investering in Bally heeft het merk veel vooruitgang geboekt. Het krijgt nu wereldwijde erkenning en de nieuwste creatieve richting wordt overal geprezen. We zijn trots eigenaar te zijn van dit legendarische merk en kijken met veel belangstelling naar de toekomst.”

Bally heeft zijn hoofdkantoor in Caslano, Zwitserland, en heeft wereldwijd meer dan 320 winkels met ongeveer 1.500 medewerkers. Sinds creatief directeur Simone Bellotti in mei 2023 werd aangesteld, heeft het merk zijn visuele identiteit vernieuwd. Deze vernieuwing werd eerst gepresenteerd in New York en later toegepast op de heropende winkel in Zürich in juli 2023, de eerste in Europa met dit nieuwe ontwerp.

Dit artikel is bijgewerkt op 15 augustus om 10:55 CEST, nadat FashionUnited een persbericht ontving waarin het nieuws werd bevestigd.

