Creatief directeur Bally stapt na ruim een jaar op

Rhuigi Villaseñor, de creatief directeur van het Zwitserse merk Bally, vertrekt na ruim een jaar bij het bedrijf te werken, zo maakt Bally bekend in een statement. Villaseñor stond sinds januari 2022 aan het creatieve roer.

“Ik wil Villaseñor bedanken voor zijn creatieve bijdragen die hij leverde aan Bally. Zijn passie, energie en creativiteit hielpen Bally terug in de schijnwerpers te staan en de 170-jarige leeftijd van het merk te verjongen”, aldus Nicolas Girotto, CEO van Bally, in het statement. “Ik wens hem het allerbeste in het volgende hoofdstuk van zijn creatieve reis.”

Villaseñor noemt het een ‘ongelooflijke eer’ om voor Bally te werken. Bally’s ontwerpstudio zal voortgezet worden, totdat er een nieuwe creatieve organisatie wordt aangekondigd.

Het Zwitserse luxe merk werd in 1851 opgericht en was destijds actief in de schoenenwereld en had een langdurige relatie met architectuur, kunst en het milieu. Vandaag de dag biedt het merk ‘unieke ontwerpen in schoenen, accessoires en prêt-à-porter, gedreven door een toewijding aan vakmanschap en een eigentijdse esthetiek’. Bally is eigendom van Jab Holding Company.