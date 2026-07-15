10 Corso Como in Milaan maakt ruimte voor dertig jaar couture van Viktor&Rolf

De Milanese conceptstore en galerie 10 Corso Como presenteert Viktor&Rolf. Spectrum, de eerste solotentoonstelling in Italië gewijd aan het Nederlandse ontwerpersduo Viktor Horsting en Rolf Snoeren. De presentatie is van 25 september tot 22 november 2026 te zien in de galerie aan de gelijknamige straat in het centrum van Milaan. Entree is gratis.

De tentoonstelling toont twintig haute couture-looks uit meer dan drie decennia. De looks zijn niet chronologisch opgesteld, maar in paren naast elkaar gezet. Die opzet sluit aan bij de ontwerpfilosofie van de ontwerpers; Viktor&Rolf spelen al jaren met contrasten. Zo zetten ze radicale sociale wanorde tegenover oppervlakkige 'beauty', met 'meme'-slogans op tule jurken uit de lentecouture van 2019. De collectie Late Stage Capitalism Waltz uit 2023 bestond uit tule baljurken die zijwaarts en ondersteboven waren gedraaid; klassieke schoonheid uit balans. De opzet in Milaan speelt met dat principe van dualisme waar het maison op is gebouwd.

De tentoonstelling is samengesteld door Alessio de Navasques, hoogleraar Mode-archieven aan de Sapienza Universiteit van Rome. Hij werkte nauw samen met het modehuis. Het initiatief komt van Tiziana Fausti, die 10 Corso Como in september 2020 overnam. De tentoonstelling is een 'speciaal project' ter ere van het 35-jarig jubileum van de winkel, en sluit aan bij haar plannen om er een 'laboratorium' van te maken, om te experimenteren met 'hedendaagse ontwerptaal'.

Viktor Horsting en Rolf Snoeren richtten hun couturehuis in 1993 op in Parijs, kort na hun afstuderen aan de kunstacademie in Arnhem, nu ArtEZ. Het duo staat bekend om de samensmelting van haute couture met hedendaagse kunst en performance. Hun werk is opgenomen in de permanente collecties van het Metropolitan Museum of Art, het Victoria and Albert Museum en het Kyoto Costume Institute.

De tentoonstelling volgt op Yohji Yamamoto. Letter to the Future, de tentoonstelling die 10 Corso Como in 2024 organiseerde, en die in twee maanden tijd meer dan 20.000 bezoekers trok.