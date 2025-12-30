12 Nieuwsbrieven die dwars door de mysteries in de mode-industrie heen prikken

Substack is de nieuwe startbaan voor interessante stemmen in de mode. Inkopers, journalisten, winkeliers en socialites brengen hun leespubliek - vaak ook fans - bij waar het in de mode nu daadwerkelijk over gaat. FashionUnited maakte een selectie toonaangevende series met het oog op het nieuwe modejaar.

Back Row (Amy Odell)

Amy Odell is modejournalist en auteur van de bestseller ‘ANNA: The Biography over Anna Wintour’. In Back Row combineert ze een scherpe reportagestijl met cultureel commentaar en analyseert ze met humor wat er aan de randen van die ‘insider’ industrie gebeurt. Wat drijft merken om te blijven innoveren? Wie shopt er precies bij Gucci, en welke klant trekt Dior?

Thank You For Your Order (Gijs Veening)

Gijs Veening, bekend van TikTok‑account ThankYouForYourOrder, bouwt in zijn nieuwsbrief voort op zijn ervaringen als mode‑inkoper. Hij deelt trendanalyses, stylingideeën en onderbelichte merken die volgens hem thuishoren in het assortiment, vaak ondersteund door video‑en beeldmateriaal.

Blackbird Spyplane (Jonah Weiner & Erin Wylie)

Blackbird Spyplane is een cultfavoriet geschreven in essaystijl. De schrijvers gebruiken eigen, vaak ironische ervaringen om versmeltingen in mode, muziek en cultuur te verklaren. Een combinatie van insider‑gesprekken met figuren als Andre 3000 en Hector Bellerin en diepgravende overdenkingen over stijl en identiteit.

The Cereal Aisle (Leandra Medine Cohen)

Leandra Medine Cohen, oprichter van de vroege blogsite Man Repeller, bouwt met Cereal Aisle voort op haar reputatie als scherpe, geestige stem in mode en geeft erin weg waar ze het best in is: stijladvies. Je leert veel van hoe ze naar het straatbeeld kijken. Neem de jassen van nu: die vertonen ‘pauwengedrag’.

Shop Rat (Emilia Petrarca)

Emilia Petrarca werkte als senior fashion writer bij The Cut en schreef voor Vogue en The New York Times. In Shop Rat voert ze gesprekken met shoppers in haar stad New York, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom een ‘flaccid tote’ (tas) de drager een ‘kick’ kan geven. Een toegankelijke vorm van modejournalistiek over stijl en retail-cultuur die tussentijds blootlegt waarom fysieke winkels nog steeds van betekenis zijn.

Ordinary Delusions (Alec Leach)

Als voormalig staff writer bij modeplatform Highsnobiety weet Alec Leach veel te vertellen over de mechanieken achter ons koopgedrag en de hype en buzz rondom merkkleding. Hij vatte het nodige samen in zijn boek ‘The World Is on Fire but We're Still Buying Shoes’ en deelt zijn observaties nu voor magazines als i-D en GQ en in zijn nieuwsbrief over mode en duurzaamheid, waarin hij ook geregeld een inkijkje geeft in het werken in de mode zelf.

Magasin (Laura Reilly)

Laura Reilly brengt in Magasin een mix van cultuurreportages en curated retail picks die iets te zeggen hebben over de tijdgeest. Reilly’s achtergrond is in de journalistiek voor toonaangevende titels als Vogue. Met haar oog voor vernieuwing in de mode en retail analyseert ze runway‑looks, maakt ze sale‑guides en doet ze observaties over ‘wat er speelt’.

Line Sheet (Lauren Sherman via Puck.news)

Lauren Sherman is een gevestigde naam door haar verslagen voor onder andere Business of Fashion. In Line Sheet duikt ze diep in de mechaniek van de modewereld: van consumentengedrag tot het gedachtegoed dat achter strategische beslissingen van luxemerken zit. Ze analyseert wat er gebeurt op de beurs, duidt belangrijke CEO‑wissels en snapt dan ook wat dat betekent voor het merk.

The Allison Bornstein Newsletter (Allison Bornstein)

Allison Bornstein is personal stylist en “closet therapist”, maar sinds het uitkomen van haar praktische boek ‘Wear it Well’ vooral een ‘stem’ in de mode. In haar newsletter pakt ze door met de tips: hoe organiseer je een garderobe? Wat onderscheidt de NY‑stijl van die in LA? Je kunt het maar beter weten, ook als professional.

Brain Matter (Gabriella Karefa‑Johnson)

Gabriella Karefa‑Johnson is stylist en voormalig mode‑editor bij Vogue. In Brain Matter gebruikt ze haar platform voor diepe, persoonlijke reflecties over mode, identiteit en cultuur: waarom resoneren bepaalde collecties zo en doen andere helemaal niets met de massa? Wat doet de mode nu echt voor zichtbaarheid en representatie? Mode wordt meer waard als iemand met weet van het vak op die grotere thema’s reflecteert.

Culture (W. David Marx via Ghost)

De auteur van Culture is net zo anoniem en stil als het platform waarlangs hij communiceert (Ghost). Amerikaanse schrijver W. David Marx beschrijft als observator hoe cultuur en kunst zich voordoen in zijn leefomgeving. Dat levert mooie korte essays en analyses op met mode als belangrijke bijzaak.

1 Granary

1 Granary is een al een niet omver te stoten mode‑educatieplatform, opgericht door mondige designstudenten; de nieuwsbrief - met nieuwe artikelen die niet te lezen zijn op de site - bouwt voort op de missie om de industrie toegankelijker te maken, met concrete tips voor modecreatieven, reflecties op modeonderwijs en praktische adviezen om het ver te schoppen in het modevak.