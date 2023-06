52e INNATEX: Wat het is dat de handel, de industrie, de wereld van Green Fashion motiveert

De INNATEX beurs voor duurzaam textiel nodigt de industrie opnieuw uit voor een bijeenkomst van de internationale Green Fashion sector van 29 tot 31 juli 2023. Onder het motto 'NOW' willen organisatoren MUVEO GmbH de dringende noodzaak van een duurzame transformatie van de industrie en het consumentengedrag benadrukken. Alexander Hitzel, INNATEX Project Manager, beantwoordt vragen over actuele onderwerpen en trends.

Credits: INNATEX, eigendom van het merk | Beursorganisatoren Jens Frey en Alexander Hitzel

Meneer Hitzel, welke innovaties plant u voor de 52e INNATEX?

We zijn blij met onze nieuwe samenwerking met de Berlijnse Fashion Changers. Vreni Jäckle en Nina Lorenzen, de gedreven oprichters, netwerkers en auteurs, zullen op zaterdag twee Lounge Talks presenteren. Ze verrijken ons werk nu al met hun ideeën en suggesties. Een van de onderwerpen die we op dit moment bespreken is size inclusion - een ernstig ondervertegenwoordigd onderwerp over de hele linie dat belangrijk is voor INNATEX, dat zichzelf ook ziet als een platform voor diversiteit.

De Community Lounge, die met succes werd gelanceerd op de vorige beurs, zal deze Lounge Talks en expertkennis opnieuw combineren met de presentatie van DESIGN DISCOVERIES. We hebben al aanvragen ontvangen voor deze INNATEX promotiecampagne, met materialen variërend van hennep tot cactussen en circulaire benaderingen. Een groeiende focus op Active en Leisure Wear is duidelijk zichtbaar - ook bij andere exposanten.

Daarnaast overwegen we op dit moment nog een speciaal gebied, maar daar zijn we nog over in gesprek en we hebben er nog geen definitief besluit over genomen. INNATEX is en blijft een zakelijke beurs met de focus op geconcentreerd werken en bestellen bij meer dan 220 labels. We willen het programma niet te uitgebreid maken.

Wat kunnen bezoekers nog meer verwachten?

We zetten onze partnerschappen voort die al heel goed werken, waaronder de samenwerking met Mirjam Smend van de consumentenbeurs Greenstyle München en het tijdschrift Pureviu. Ook zal zij twee Lounge Talks en een panel van experts samenstellen en modereren. De Lounge Talks zullen ook DESIGN DISCOVERIES bevatten, omdat de betrokken creatieve geesten altijd inspirerende verhalen te vertellen hebben.

Credits: INNATEX, eigendom van het merk

De Greenfluencers van Anna Voelske zijn ook altijd een verrijking. De duurzaamheid enthousiastelingen van haar bureau Fairmodel zullen ook dit jaar weer met veel charme verslag doen van de beurs. Onze samenwerking met de Hessen Retail Federation biedt niet alleen toegang tot het netwerk en de experts, maar ook inzichten in onderwerpen die de handel bezighouden.

En wat zijn die onderwerpen?

Ook hier is er een grote verscheidenheid: een onderwerp dat we bijzonder fascinerend vinden, is de vraag naar de toekomst van de detailhandel en hoe deze kan worden geconfigureerd als een belevenis.

Op het gebied van digitalisering van verschillende aspecten is er voor veel retailers nog potentieel. Met dit in gedachten heeft de Retail Federatie de digitaliseringscampagne Handel.digital opgezet, die informatie biedt op verschillende gebieden, van marketing en veiligheid tot interactie met de klant.

Andere onderwerpen zijn de mogelijkheden voor strategische partnerschappen tussen labels en retailers, en de heropleving van stadscentra en binnensteden.

Hoe ziet het er in grote lijnen uit met de exposanten?

Geweldig! We waren al snel bijna volgeboekt. Het publiek kan zich verheugen op een divers aanbod van labels voor alle generaties en smaken. De erfgoedsector groeit met jongere, sportieve merken. Nieuwe exposanten zijn bijvoorbeeld een sneakerlabel uit Portugal met kurkzolen en een merk met een 'queer socks'-collectie. Veel sport, veel lifestyle, en het aanbod voor de herenkledingmarkt groeit ook.

Bovendien nodigen we op zondag weer deelnemers uit voor onze legendarische Summer Party en kijken we uit naar veel gezelligheid.

Credits: INNATEX, eigendom van het merk

INNATEX: Internationale vakbeurs voor duurzaam textiel

INNATEX is de enige internationale vakbeurs voor natuurlijk textiel ter wereld die een uniek verkoop- en communicatieplatform biedt, niet alleen voor de traditionele kledingsector, maar ook voor talloze andere textielproductgroepen, waaronder accessories, footwear, home textiles, stoffen, speelgoed en nog veel meer.

Sinds 1997 vindt deze beurs voor vakbezoekers twee keer per jaar plaats - een keer in de winter en een keer in de zomer - in Hofheim-Wallau bij Frankfurt am Main. Sinds het voorjaar van 2014 vullen Showroom-evenementen in Bern (Zwitserland) het aanbod van MUVEO GmbH, de organisator, aan.

