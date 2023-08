Ajax-tenues ontworpen door Daily Paper te zien in het Amsterdam Museum

Het Amsterdamse modemerk Daily Paper ontwierp het afgelopen seizoen het ‘derde tenue’ en de pre-match wear voor voetbalclub Ajax. Dat deed het modemerk in samenwerking met Adidas. In het kader daarvan stelt het Amsterdam Museum de tenues tentoon vanaf 10 augustus, zo meldt het Amsterdam Museum in een persbericht.

Tijdens de tentoonstelling zijn drie tenues te zien die de unieke straatvoetbalcultuur van Amsterdam en de gouden generatie viert, zo staat in het persbericht. Daarnaast worden de pre-match tenues ook tentoongesteld, die als rode draad door de expositie lopen. Dit tenue bevat namelijk een op Oost-Afrikaanse kralenwerk geïnspireerde print in de Pan-Afrikaanse kleuren rood, zwart en groen. Beide tenues worden onderdeel van de vaste collectie in het Amsterdam Museum.

Een van de tentoongestelde stukken is bijvoorbeeld het gouden shirt dat is voorzien van de ‘meest prominente staatvoetbalvelden’ van Amsterdam, een plek waar voor velen de liefde voor voetbal is begonnen, schrijft het Amsterdam Museum. Zo staan het Bilbaoplein en het Zaandammerplein bijvoorbeeld op het shirt. Bovendien wordt er een verwijzing gemaakt naar het wapen van Amsterdam, het stichtingsjaar 1275 en alternatieve namen voor Amsterdam als ‘Mokum’ en ‘Damsko’.

“Daily Paper is één van de meest toonaangevende modestemmen van de afgelopen jaren. Dit Amsterdamse merk geeft vorm aan een internationale generatie: niet alleen op het gebied van mode en stijl, maar ook op het gebied van ondernemerschap en hun betrokken community-based-insteek. Het merk blijft trouw aan zijn roots en de samenwerking met Ajax is daar een symbolische uiting van. Deze tenues zijn daarom een prachtige aanvulling voor de collectie van het Amsterdam Museum”, aldus Roberto Luis Martins, curator Mode en Populaire Cultuur bij het Amsterdam Museum, in het persbericht.

Bezoekers in een Daily Paper-outfit kunnen de tentoonstelling van 10 tot en met 13 augustus gratis bezoeken.