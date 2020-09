Amsterdam Denim Days zoekt het in oktober digitaal

De Amsterdam Denim Days, traditioneel een fysiek evenement enkele dagen na afloop van Kingpins Amsterdam, gaat digitaal. Het denim event zal op 20 en 31 oktober via Zoom plaatsvinden, zo is te lezen in een persbericht.

Veel maakt de organisatie nog niet bekend. Wel wordt genoemd dat het evenement gratis te bezoeken is. Daarnaast zal het plaats geven aan ‘de coolste denim merken, inspirerende talks en give-aways’. “We zullen denimliefhebbers verenigen in een serie van online events zodat ze hun toewijding aan denim kunnen delen en kunnen praten over innovatie en duurzaamheid,” aldus de website van Denim Days.

Traditioneel gezien vinden de Amsterdam Denim Days twee keer per jaar plaats. Het evenement brengt de inkopers en merken samen met consumenten en denimfanaten.