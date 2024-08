Amsterdam Museum zet mini-expo op met topstukken uit modecollectie

Het Amsterdam Museum trekt de modearchieven open. In de tentoonstelling ‘Unboxing: Fashion from the archives’ toont het museum enkele topstukken op nieuwe manieren, aldus het persbericht.

Items die onderdeel zijn van de expo zijn onder andere ontwerpen van Mohamed Benchellal, Tess van Zalinge en David Laport. Ook zijn diverse historische ontwerpen te zien, zoals een japon uit de 19e eeuw en een borststuk uit de 16e eeuw.

In een poging mode op een andere manier tentoon te stellen kan bijvoorbeeld aan specifieke items gevoeld en geroken worden. Ook zijn er van kledingstukken 360-graden foto’s gemaakt zodat bezoekers het items van elke hoek kunnen bekijken, in plaats van alleen op manier hoe een item is opgesteld.

‘Unboxing: Fashion from the archives’ is van 23 augustus tot en met 10 november 2024 te zien in het Amsterdam Museum aan de Amstel.