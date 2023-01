Amsterdam Museum zet tentoonstelling op over handwerk: ‘Continue This Thread’

Het Amsterdam Museum toont vanaf februari een nieuwe tentoonstelling genaamd ‘Continue This Thread’. De expo zoomt in op handwerk en is opgezet in samenwerking met ontwerpers Tess van Zalinge en Karim Adduchi, aldus een persbericht.

De tentoonstelling bestaat uit ruim honderd textielobjecten die ‘de kracht van handwerken’ tonen. ‘Continue This Thread’ verbindt historische objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum met ontwerpen van Adduchi en Van Zalinge. Beide ontwerpers staan bekend om hun ontwerpen geïnspireerd op historische en streekgebonden handwerktechnieken. Daarnaast zullen werken te zien zijn van diverse makers uit Amsterdam die op vernieuwende wijze handwerktechnieken toepassen.

Handwerk bestaat uit bijvoorbeeld borduren, patchwork en breien, kantklossen en stoppen. “Wijzelf ervaren in ons werk dat het beoefenen van handwerken mensen met elkaar verbindt, ingezet kan worden om een (activistische) boodschap te uiten en een helende kracht heeft,” aldus Adduchi in het persbericht. “Dit willen we in de tentoonstelling overbrengen aan het publiek. Met de tentoonstelling willen we diverse doelgroepen, van alle leeftijden, introduceren met verfrissende perspectieven op het gebied van handwerken en bezoekers activeren om handwerktechnieken (opnieuw) te ontdekken en toe te passen.”

Tentoonstelling ‘Continue This Thread. Karim Adduchi x Tess van Zalinge’ is voor het publiek geopend van 17 februari tot en met 3 september 2023 in het Amsterdam Museum aan de Amstel.

Handwerk staat centraal in de nieuwe tentoonstelling 'Continue This Thread' in het Amsterdam Museum. Beeld: Amsterdam Museum, Francoise Bolechowski

Handwerk staat centraal in de nieuwe tentoonstelling 'Continue This Thread' in het Amsterdam Museum. Beeld: Amsterdam Museum, Francoise Bolechowski

Ontwerper Tess van Zalinge. Beeld: Amsterdam Museum, Jaimy Gail