Ann Demeulemeester lanceert cultureel project dat grenzen tussen mode en kunst opnieuw definieert

Belgisch modehuis Ann Demeulemeester lanceert een cultureel project onder leiding van creatief directeur Stefano Gallici. Het project, dat een visueel dagboek voorstelt, draagt de naam ‘Kids’ en dient als eerbetoon aan de kracht van samenwerking en de geest van artistieke verkenning, zo meldt Ann Demeulemeester in een persbericht.

“‘Kids’ is in één week tijd opgenomen in Londen, Parijs en Berlijn”, deelt het Belgische modehuis. “Het is een bewijs van de niet aflatende toewijding van het huis aan het opbouwen van een gemeenschap.” Het doel van het project is om opkomende artiesten en medewerkers een platform te geven waar zij zich vrij kunnen uitdrukken en hun ideeën kunnen verkennen. In het eerste ‘Kids’-hoofdstuk brengt Gallici een ode aan de personen die Gallici hebben geïnspireerd tijdens het maken van zijn eerste collectie voor het Belgische modehuis.

Dit culturele project vertegenwoordigt tevens een nieuw hoofdstuk voor Ann Demeulemeester, zo schrijft het modehuis. Naarmate het project zich verder ontwikkelt, belooft het de grenzen van mode en kunst opnieuw te definiëren en kijkers te inspireren om in contact te komen met opkomende kunstscènes.