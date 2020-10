Anne-Floor Helmhout wint INretail Award voor beste afstudeerstage en scriptie over B2B gebruik social media

Ze wist het al maanden, dat ze de INretail Award had gewonnen voor de beste stage en scriptie. De diploma-uitreiking van TMO Fashion Business School waar ze ook de prijs in ontvangst zou nemen, stond namelijk gepland voor eind maart. Een kleine zeven maanden later was het moment voor Anne-Floor Helmhout dan eindelijk daar.

Vanwege de coronacrisis kon de TMO-studente haar prijs en diploma niet op de school zelf in ontvangst nemen. Het evenement werd verplaatst naar het Figi Theater in Zeist waar de studenten in groepjes verspreid over de dag het feestelijke moment konden vieren. "Ik had mijn diploma uiteindelijk zelf al opgehaald omdat ik 'm nodig had voor een vervolgopleiding. Dus ik heb 'm weer meegenomen en voor de tweede keer ondertekend", lacht Helmhout aan de telefoon.

Helmhout kreeg de INretail Award voor de succesvolste stage en haar scriptie, over de social media strategie van FashionUnited. Die scriptie werd beoordeeld met een 9,1. “De scriptie van Anne-Floor was voor FashionUnited erg leerzaam omdat het op Facebook en Instagram lastig kan zijn om een B2B audience aan te trekken”, zegt Saskia Jankie, marketing en social media manager van FashionUnited en stagebegeleider van Helmhout. "Door haar scriptie hebben wij een beter inzicht gekregen over wat daarin handige tips and trick

s zijn en hoe de customer journey eruit ziet. De tips and tricks hebben wij ook toegepast en daar werken wij nog steeds mee.” We spreken Anne-Floor Helmhout over de prijs, haar stage en scriptie.

Je scriptie was onderdeel van je stage. Kun je daar iets over vertellen?

"Eind augustus vorig jaar ben ik begonnen met mijn stage op de marketingafdeling van FashionUnited. Ik ontfermde me over alle socialmediakanalen: Facebook, LinkedIn en Instagram. En dat voor alle dertig landen waar het platform met vaknieuws en vacatures actief is. Ik vond het geweldig dat FashionUnited een internationaal bedrijf is, op het hoofdkantoor werken mensen van allerlei nationaliteiten. Zo kon ik ook meteen weer even mijn Duits en Frans oefenen.

Samen met mijn manager was ik verantwoordelijk voor al die social media kanalen. Een van mijn belangrijkste taken was de artikelen die werden geschreven op het online modevakblad, posten op de social media kanalen. Daarnaast hield ik me bezig met social advertising voor commerciële artikelen en voor de vacatures in de vacaturebank. Op basis van de briefing van de klant stelden we dan een doelgroep samen die het bericht te zien zou krijgen. Dat vond ik heel leuk en uitdagend, met de data en cijfers bezig te zijn."

Wat was het leukste van je stage?

"Dat ik meteen zoveel verantwoordelijkheid kreeg. Toen mijn manager een week op vakantie ging, was ik alleen verantwoordelijk voor de social media kanalen. Ik draaide mee als een volwaardig lid van het team. Het was heel fijn, dat ik dat vertrouwen kreeg.

Aan het einde van de stage mocht ik de nieuwe stagiaire inwerken. Toen heb ik natuurlijk meteen mijn aanbevelingen toegepast."

Hoe ben je op de probleemstelling voor de scriptie gekomen?

"In overleg met Lennard Minderhoud, CEO van FashionUnited. Ik kwam er vrij snel achter dat het bereik op Facebook omhoog zou kunnen en dat we dingen konden doen om de modeprofessionals beter te bereiken. FashionUnited is een business- to-business platform, maar het kan soms best lastig zijn die business doelgroep te bereiken op Facebook.

Uiteindelijk heb ik het scriptie-onderwerp uitgebreid met Instagram. Het draaide dus om de vraag hoe je de business-to-business doelgroep kunt bereiken op Facebook en Instagram. Op LinkedIn zitten al zakelijke volgers, dat sociale medium heb ik daarom buiten beschouwing gelaten. Voor mijn scriptie heb ik ook een customer journey uitgewerkt."

Heb je een tip voor andere bedrijven die hun business-to-business doelgroep willen bereiken via Facebook en Instagram?

"Het is heel belangrijk dat de content aantrekkelijk is. Zorg altijd voor een goede afbeelding en een aantrekkelijke tekst, die werkt als een teaser. Let maar eens op hoe je zelf op social media kijkt. Op Facebook kijk je vaak eerst naar de foto, dan naar de kop en dan naar het bijbehorende tekstje.

Experimenteer ook met het tijdstip waarop je post. Ik merkte dat het voor FashionUnited goed werkte om op Instagram net na werktijd een bericht te posten en op Facebook 's ochtends en rond lunchtijd. Heel leuk om te zien dat het bereik en het aantal volgers meteen steeg toen ik dat deed.

De meeste algoritmes werken zo dat eerst een klein percentage van je volgers je bericht te zien krijgt. Als zij het niet interessant vinden en niet liken, wordt het bericht naar een steeds kleinere groep van je doelgroep toegestuurd. Daarom is het tijdstip waarop je post belangrijk. En kijk verder natuurlijk goed welke onderwerpen je doelgroep leuk vindt."

Met de INretail Award heb je een inspiratietour gewonnen. Wat ga je precies doen?

"Andere jaren ging de winnaar naar een Europese modestad, bijvoorbeeld Berlijn. Dit jaar is natuurlijk alles anders en blijven we in Nederland, maar ik kan nog steeds gave conceptstores en showrooms bezoeken. Ik mag zelf bedenken welke Nederlandse stad het gaat worden, dus dat is wel heel leuk. Ik denk dat ik voor Amsterdam kies, daar zijn wel heel veel bijzondere winkels en concepten."

Wat zijn je verdere plannen en ambities?

"Sowieso iets in marketing! Ik werk nu tijdelijk bij NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing. Maar ik ben ook bezig met een pre-master, om uiteindelijk een master te gaan doen op het gebied van marketing aan de Erasmus universiteit Rotterdam.

Verder ben ik bezig met het opzetten van mijn eigen social mediabureau, The Content Floor, om andere bedrijven te gaan helpen met hun social media strategie. De award komt dus goed van pas, dan kan ik die aan potentiële klanten laten zien."