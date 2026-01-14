Antwerpen krijgt meerjarig modefestival

Van 4 tot en met 7 juni 2026 organiseert Antwerpen na vijf jaar pauze weer een modefestival: Antwerp.Fashion Festival. Volgens Flanders District of Creativity, initiatiefnemer van het meerjarenplan, moet het evenement voortaan jaarlijks terugkeren, gesteund door de stad Antwerpen, Flanders District of Creativity en het ModeMuseum Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Academie van Schone Kunsten Antwerpen.

Het festival zet zowel gevestigde namen als een nieuwe generatie ontwerpers in de kijker. Verspreid over de binnenstad krijgen modemerken en creatieven een podium via modeshows, tentoonstellingen, talks en events.

Ook Antwerpse boetieks spelen een actieve rol door hun deuren te openen voor creatieve talenten. De laatste kunnen daarvoor ook financiële ondersteuning aanvragen. Ondernemers kunnen tot 20.000 euro ontvangen voor een presentatie van hun modemerk of collectie, en tot 5.000 euro voor een installatie of event in samenwerking met een Antwerpse winkel, horecazaak of atelier. Aanmelden kan tot 28 januari.

Voor bezoekers en toeristen biedt het festival de kans om de mode in de stad te ontdekken. De meeste activiteiten zijn gratis, een bewuste keuze. Mode zette Antwerpen internationaal op de kaart en bepaalt nog steeds in grote mate het karakter van de stad.

Het is niet de eerste keer dat Antwerpen een modefestival organiseert. In 2001 vond MODE. LANDED/GELAND plaats, een vier maanden durend stadsfestival rond de internationale impact en lokale wortels van de Antwerpse mode. Twintig jaar later volgde MODE 2021. MODE/BEWUST, met als hoogtepunt de heropening van het ModeMuseum na een driejarige renovatie en uitbreiding.