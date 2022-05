Atelier Munro kleedt Junior Ballet Antwerpen

Amsterdams merk Atelier Munro kleedt het Junior Ballet Antwerpen voor het nieuwe optreden, zo is te lezen in een persbericht. De dansers dragen made-to-measure pakken gemaakt uit stretchstof.

De speciale pakken van Atelier Munro worden gedragen tijdens optredens van het stuk ‘Alone/Together’ van choreograaf Nicolo Fonte. De stretchstof bestaat uit een woolmix die zowel ademend, als kreukresistent is.

Atelier Munro is een Nederlands merk dat made-to-measure mannenmode aanbiedt. De collectie is beschikbaar bij ruim 50 retailers in wereldwijd en online bij de website van het merk.

Het Junior Ballet Antwerpen, beeld Atelier Munro