Autobiografie schoenontwerper Jan Jansen verschijnt begin juni

Bijna gelijktijdig met de opening van de tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen’ verschijnt de autobiografie van de legendarische schoenontwerper. Het boek, met de titel ‘Werken - De memoires van Jan Jansen’ wordt op 8 juni gepresenteerd in Museum Jan, zo laat het museum in een persbericht weten. In dit museum is vanaf 5 juni ook de tentoonstelling te zien.

Jan Jansen wordt dit jaar tachtig. In de periode voorafgaand aan zijn verjaardag schreef hij zijn levensverhaal op. Het is een verhaal ‘over succes, tegenslagen en zijn eindeloze passie voor schoenen’, zo staat in het persbericht. Het is het soort boek dat Jansen vroeger zelf wel had willen lezen: een getuigenis van een ervaren ontwerper die vertelt hoe hij het allemaal heeft aangepakt. Het boek is geïllustreerd met archiefbeelden, krantenknipsels en ontwerpschetsen, en werd vormgegeven door Jansens jongste zoon, kunstenaar Lok Jansen.

De tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen’ zet het werk van de legendarische schoenenontwerper in de spotlights. Tegelijkertijd toont de expositie toont parallellen met het werk van jongere generaties Nederlandse designers, onder wie Ronald van der Kemp en Lisa Konno.

‘Werk - De memoires van Jan Jansen’ is vanaf juni 2021 verkrijgbaar in de museumwinkel, bij boekhandels en online, voor 24,50 euro.