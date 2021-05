Azzedine Alaïa Foundation stelt werken van Azzedine Alaïa en Peter Lindbergh tentoon

Azzedine Alaïa Foundation viert haar eerste tentoonstelling in 2021 met twee talenten op mode en fotografische gebied, meldt het persbericht van de Foundation. Er zullen werken van Peter Lindbergh, en Azzedine Alaïa te zien zijn. Lindbergh was fashion-fotograaf en overleed in 2019, Alaïa was een Tunesische couturier en is overleden in 2017.

In de tentoonstelling gaan de werken van de Duitse fashion-fotograaf en de Tunesische couturier opnieuw met elkaar in gesprek. Er zullen foto’s en intieme catwalk-presentaties te zien zijn. Er zal bovendien een documentaire, ‘Great Photographers/ Peter Lindbergh’, te zien zijn die een uitgebreide kijk geeft achter de schermen van het verhaal uit 1986 dat in Le Touquet werd opgenomen.

Lindbergh en Alaïa hadden beiden een liefde voor zwart. Lindbergh paste bijvoorbeeld de zwart-wit tinten van zijn fotografie aan het karakter van de gezichten die voor zijn camera stonden. Alaïa creëerde juist tijdloze kledingstukken door ontwerpen monochroom te tekenen. Beiden vonden de persoonlijkheid in het kledingstuk belangrijker dan hun creatieve ambities.

Lindbergh stond bekend om zijn sprekende zwart-witbeelden en was een pionier in het ontdekken van een nieuwe vorm van realisme door de noren van schoonheid opnieuw te definiëren. Alaïa leidde een leven vol mode, kunst, ontwerp, architectuur, muziek en theater. De couturier was vijftig jaar een bekende verzamelaar in de creatieve en culturele disciplines. Hij begon in 2007 zijn eigen werk en bezit te behouden door de Association Azzedine Alaïa op te richten die later de Azzedine Alaïa Foundation is gaan heten.

De tentoonstelling is te zien vanaf 20 mei tot en met 14 november 2021 in de galerij van de Azzedine Alaïa Foundation.