Beeldengroep Rotterdamse Bijenkorf wordt teruggeplaatst op Coolsingel

Op de Coolsingel in Rotterdam wordt een beeldengroep teruggeplaatst, die jarenlang aan de gevel van de Bijenkorf in de stad heeft gehangen, zo meldt de NOS. Het terugplaatsen kan dit jaar nog gebeuren, als er genoeg geld is voor de restauratie.

De beeldengroep is een kunstwerk van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde. Het kunstwerk werd in 1930 aan de gevel van de Bijenkorf bevestigd, op dat moment een gloednieuw warenhuis. De beeldengroep toont een stoomschip, vrachtwagens, kranen maar ook mensen die werken in de haven en in een winkel.

Het kunstwerk overleefde de bombardementen van de oorlog, maar verdween in 1959 van het gebouw toen de Bijenkorf zich in een nieuw pand vestigde aan de Coolsingel. De Beeldengroep werd in 1973 geplaatst op een distributieterrein van de Bijenkorf in Woerden.

Het is nu de bedoeling dat de beeldengroep als kunstwerk wordt geplaatst op de Coolsingel. De stad Rotterdam wil garant staan voor een deel van de financiering, zo meldt de NOS. Er is een crowdfundingsactie gestart voor de restauratie van het werk.