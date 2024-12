Best of 2024: documentaire(serie)s en films die een interessant modebeeld schetsen

Met slechts een paar weken tot het nieuwe jaar, blikt FashionUnited traditiegetrouw terug op de films, documentaires en series die verschenen. 2024 was het jaar van documentaires die meer inzicht gaven in wat zich achter de schermen van modebedrijven afspeelt, van een intiem kijkje in het hele menselijke leven van invloedrijke figuren tot trends die de mode-industrie blijven vormen. Dit zijn ze: de 12 beste documentaire(serie)s en films die een interessant modebeeld schetsen.

Documentaire: Diane von Furstenberg: Woman in Charge

De documentaire Diane von Furstenberg: Woman in Charge volgt het verhaal van een van de belangrijkste modeontwerpers van de 20e eeuw: Diane von Furstenberg. Ze is meer dan alleen de vrouw die door haar ontwerpen de ‘wrap dress’ in de mode maakte. Von Furstenberg is een zakenvrouw. De documentaire geeft een intiem kijkje in haar carrière en persoonlijke leven. Het verhaal schets een modebeeld van een vrouw die ondanks vele tegenslagen het beste uit haarzelf en haar carriere heeft gehaald.

Documentaireserie: The New Look

The New Look is een Amerikaanse dramaserie. De serie, bestaande uit 10 afleveringen, schetst het beeld van de Europese modewereld na de Tweede Wereldoorlog. Balenciaga, Cardin, Givenchy, Chanel en Dior zijn slechts enkele namen van de ontwerpers die aan bod komen in de serie. Dit zijn de namen van ondernemers die een nieuw pad insloegen voor vrouwenmode. De serie onderzoekt in het bijzonder de politiek, cultuur en sfeer van de mode van de naoorlogse jaren '40 en '50, met de invloed van Dior’s idee voor een nieuwe vorm van vrouwenmode onder de loep genomen.

Documentaireserie: Cristóbal Balenciaga

De zesdelige serie Cristóbal Balenciaga schetst een beeld van de uitdagende modewereld in de 20e eeuw door de ogen van een van de invloedrijkste modeontwerpers uit de modegeschiedenis: Cristóbal Balenciaga (1895 – 1972). De serie belicht Balenciaga's leven en carrière, beïnvloed door zijn Spaanse afkomst en katholieke tradities. Daarnaast haalt de serie onderwerpen aan die nog altijd relevant zijn: zoals corruptie, namaak en Balenciaga's toewijding aan zijn vakmanschap te midden van de opkomst van snelle massaproductie. Verder biedt de serie een inkijkje in hoe modejournalisten bij bladen zoals Harper's Bazaar het modebeeld beïnvloeden.

Film: Black Teeth

Bij het denken aan een glimlach komt waarschijnlijk een beeld van stralend witte tanden in je op, maar in het oude Japan betekende een mooie glimlach juist zwarte tanden door de traditie van ohaguro. De korte film Black Teeth, gemaakt door de Amsterdamse modeontwerper Lisa Konno, schetst het beeld van dit alternatieve mode-ideaal. De film schetst een modebeeld dat haaks staat op het beeld dat men van dominante modecampagnes, reclames en shows kent.

Film: Challengers

De film Challengers is verweven met de thema's liefde en sport. De film, hoewel fictief, schetst een modebeeld van deze tijd. In tijd waarin de samenwerking tussen sportretailers zoals Adidas en Nike (maar ook luxe modehuizen zoals Chanel en Gucci) topsporters niet meer weg te denken is uit de modewereld.

Documentaire: Invisible Beauty

Invisible Beauty is een Amerikaanse documentaire die het verhaal vertelt van de carrière van model en activiste Bethann Hardison. Hardison was een voorvechtster van ideeën zoals diversiteit en inclusie, termen die in 2024 veelgebruikte begrippen zijn, maar in de jaren zeventig nieuw waren voor de mode-industrie. Invisible Beauty toont hoe Hardison het idee dat er slechts één type schoonheid bestaat (een lichte huid en blond haar) compleet veranderde. Ze begon de weg te banen voor meisjes in allerlei tinten in de mode-industrie door meerdere campagnes te voeren. Zo richtte ze de Bethann Management Agency op in 1984 en samen met voormalig model en vriendin Iman richtte Hardison in 1988 de Black Girls Coalition op, beide ter ondersteuning van Afro-Amerikaanse modellen. Hardison heeft verschillende onderscheidingen ontvangen voor haar werk, waaronder de CFDA Founders Award in 2014.

Documentaireserie: In Vogue: The 90's

Deze zesdelige documentaireserie, In Vogue: The 90's, duikt in de Amerikaanse modecultuur van de jaren '90, met groeiende invloeden van mensen uit landen buiten de VS, zoals het Verenigd Koninkrijk, mede dankzij het Britse tijdschrift i-D. De serie laat zien hoe dit tijdperk de mode-industrie voor altijd veranderde. Het verkent iconische modehuizen zoals Gucci en topmodellen zoals Kate Moss. De documentaire schetst een bruisend beeld van de mode-gebeurtenissen rondom het Amerikaanse tijdschrift Vogue, met hoofdredacteur Anna Wintour aan het roer.

Documentaire: Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion

De documentaire Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion vertelt het verhaal van het modemerk Brandy Melville, dat al jaren in het middelpunt is van beschuldigingen van racisme en discriminatie.

Documentaire: Buy Now! The Shopping Conspiracy

‘Buy Now! The Shopping Conspiracy’ onderzoekt de duistere kant van de consumentencultuur. Het kijkt naar hoe bedrijven marketingstrategieën gebruiken om consumenten te beïnvloeden om sneller en vaker te kopen, vaak ten koste van ethische productie.

Serie: Becoming Karl Lagerfeld

Becoming Karl Lagerfeld is een serie gebaseerd op zowel waargebeurde als fictieve verhalen rondom het leven van Duits modeontwerper Karl Lagerfeld. De documentaire onderzoekt het vroege leven van Lagerfeld, zijn tijd bij Chanel, en zijn invloed op de modecultuur in de 21e eeuw.

Film: Wicked

De film Wicked richt zich op de personages van de "Wicked Witch of the West" en "Glinda" uit The Wizard of Oz. Hoewel het geen documentaire is, heeft de film invloed op mode door zijn iconische kostuums en de visuele stijl die het personage van de Wicked Witch opnieuw definieert in de mode.

Film: Shame (عيب)

Shame (عيب) is een korte film die zich richt op de thema's van schaamte, identiteit en culturele verwachtingen. De film onderzoekt de innerlijke strijd van een persoon die geconfronteerd wordt met de druk van maatschappelijke normen en de zoektocht naar persoonlijke vrijheid. Door middel van een indringende visuele stijl, waaronder het gebruik van modest mode, nodigt de film de kijker uit om na te denken over de impact van sociale taboes en de kracht van zelfacceptatie.