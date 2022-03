Bijenkorf in Amsterdam opent ‘creatieve ruimte’ ‘De Korf’

De Amsterdamse vestiging van de Bijenkorf opent ‘De Korf’; een ruimte voor creatieve programmering en exposities, zo deelt de Bijenkorf mee in een persbericht. De Korf is nu al te vinden op de eerste verdieping van het pand. Het doel van de ruimte is te verbinden en inspireren door middel van workshops en exposities met creatieve en duurzame thema’s.

Zo staan er workshops op het schema van Keramiek Atelier Amsterdam, voedsel expert Yoram Bremer en lifestyle coach Lili Genee. In de expositieruimte verzorgt Museum Oscam wisselende exposities. Er wordt gestart met werk van ontwerper Karim Adduchi. De expositie draait om zelfportretten van Adduchi die zijn geborduurd door vrouwen van The World Makers Foundation. De Korf zal elke twee maanden een nieuwe expositie laten zien.

“De Bijenkorf is niet alleen een warenhuis, maar ook een plek om geïnspireerd te raken, je zintuigen te gebruiken en in contact te zijn met anderen. Met de Korf is er nu een fysieke ruimte waar dat alles bij elkaar komt en waar iedereen welkom is om mee te doen, te praten en te luisteren, met thema’s als duurzaamheid, kunst, cultuur en mode,” aldus het persbericht.