Binnenkijken bij de ‘Bags: Inside Out’-tentoonstelling in Londen

De nieuwe tentoonstelling van het Victoria & Albert Museum stond al even gepland, maar de geplande opening aan het begin van 2020 werd gecanceld vanwege de coronamaatregelen in Engeland. Op zaterdag 12 december gaat de tentoonstelling ‘Bags: Inside Out’ dan eindelijk open en dit zijn de eerste beelden.

Het is de grootste tentoonstelling gewijd aan tassen die Groot-Brittannië ooit heeft gezien, aldus het museum in het persbericht. Van designer handtassen, tot papieren tassen en militaire rugzakken. ‘Bags: Inside Out’ gaat in op de functie, status en de ambacht van tassen. Meer dan 300 objecten zijn opgenomen in de tentoonstelling die spannen van de 16e eeuw tot nu.

De tentoonstelling is zijn geheeld gesponsord door Brits tassenmerk Mulberry. Hoewel de tentoonstelling dit weekend opent is er geen einddatum aangekondigd. Neem alvast een kijkje in het museum door middel van de foto’s hieronder.