Binnenkijken bij de Christian Louboutin tentoonstelling in Parijs

Het merk van de rode zolen: Christian Louboutin. Ondanks de vele rechtszaken door de jaren heen denk men bij het zien van een hoge hak met rode zool toch vaak aan Louboutin. De wereld achter het schoenenmerk wordt nu onthult in de tentoonstelling ‘Christian Louboutin: L’exhibitioniste’.

De tentoonstelling heeft een plaats gekregen in het Palais de la Porte Dorée in Parijs. De expo gaat in op alle aspecten van Christian Louboutins werk. Van referenties naar theater, dans, popcultuur, literatuur en film naar de reizen van Louboutin.

De tentoonstelling is tot en met 26 juli te zien in het Palais de la Porte Dorée. Neem nu alvast een digitaal kijkje.

Beeld: Palais de la Porte Dorée