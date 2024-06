Binnenkijken bij de nieuwe tentoonstelling van Erdem, een ode aan wijlen hertogin Deborah Devonshire

Ontwerper Erdem Moralioglu toont zijn vakmanschap in een nieuwe tentoonstelling genaamd ‘Imaginary Conversations’. In de tentoonstelling staat de herinterpretatie van de gelijknamige ontwerper zijn SS24-collectie centraal. De hoofdpersoon van de tentoonstelling is wijlen hertogin Deborah Devonshire, die de inspiratie vormde voor de collectie van Erdem.

Zoals de titel van de tentoonstelling suggereert, volgt ‘Imaginary Conversations’ een dialoog. “Verhalen worden heen en weer geweven tussen hoofdpersoon en ontwerper,” aldus Erdem in een persbericht.

Zo zijn bijvoorbeeld, de accessoires van hertogin Deborah en andere items uit haar garderobe zijn verweven zijn met stukken uit de SS24-collectie van Erdem. Het doel is om bezoekers te laten zien dat “het verleden het heden beïnvloedt bij het creëren van een hedendaagse modecollectie,” aldus Erdem.

Chatsworth-tentoonstelling ter ere van de stijl van de hertogin van Devonshire en Erdem SS24 Credits: Erdem

Chatsworth-tentoonstelling ter ere van de stijl van de hertogin van Devonshire en Erdem SS24 Credits: Erdem

‘Imaginary Conversations’ is een dialoog tussen het heden en het verleden

De tentoonstelling begint in de Wellington-slaapkamer, waar mannequins kledingstukken dragen uit Erdem's SS24-collectie, bewerkt met archiefmateriaal zoals oud textiel. In een kast naast het Polonaise-bed zijn hertogin Deborah's gekoesterde Elvis-slippers te zien.

Chatsworth-tentoonstelling ter ere van de stijl van de hertogin van Devonshire en Erdem SS24 Credits: Erdem

Deborah's gekoesterde Elvis-slippers in 'Imaginary Conversations' Credits: Erdem

In de lobby van de Schotse koningin staan kasten gevuld met materiaal dat ooit toebehoorde aan hertogin Deborah, waaronder brieven, voorwerpen en foto's die Erdem bijzonder inspireren. Een opname van de stem van de hertogin, gebruikt in de soundtrack van zijn SS24-show, speelt op de achtergrond. Op verschillende plaatsen in de tentoonstelling zijn grootschalige projecties te zien van de show.

Erdem benadrukt dat de tentoonstelling een dialoog voert met het heden en het verleden. Het modehuis deelt: “Imaginary Conversations onthult de biografische en antropologische kracht van mode om samen doorlopende verhalen te vertellen over mensen, tijd en plaats.”

Erdem SS24-collectie Credits: Erdem

Foto's en brieven van Hertogin Debora Credits: Erdem

’Imaginary Conversations' opent op 22 juni in Chatsworth House en loopt tot 20 oktober.