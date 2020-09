Binnenkijken: De ‘Masculinities’ tentoonstelling in het Mode- en Kantmuseum

Nog nooit eerder werd in België een modetentoonstelling gewijd aan mannenmode. Met de opening van de tentoonstelling ‘Masculinities’ in het Mode- en Kantmuseum in Brussel is daar verandering in gekomen.

De nieuwe tentoonstelling bestaat uit bijna honderd stuks die een beeld moeten geven van de garderobe van de man. De oudste stukken komen uit het einde van de achttiende eeuw en de meest recente nog uit dit jaar. “De tentoonstelling zet de creativiteit, de inventiviteit en het talent van de hedendaagse designers in de kijker maar ze wil ook verkennen op welke manier de evolutie van de herenmode het begrip mannelijkheid zelf weerspiegelt en bevordert,” aldus het persbericht waarin de tentoonstelling werd aangekondigd afgelopen juni.

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 juni 2021 in het Mode- en Kantmuseum in Brussel. Neem alvast een kijkje in het museum door middel van onderstaande beelden.