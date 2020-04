Boekentip van een modeprofessional: Kiki Niesten tipt ‘Women in Clothes’

FashionUnited presenteert elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Kiki Niesten, eigenaar van de gelijknamige modewinkel in Maastricht.

Niesten leest veel, vertelt ze aan de telefoon, maar “eigenlijk niet zo veel modeboeken. Wanneer je leven voor negentig procent beheerst wordt door kleren, hetzij in de retail, hetzij tijdens de talloze inkoopreizen, is het fijn om je blik op andere stof te richten in de spaarzame vrije tijd die overblijft.” Een uitzondering maakt ze voor het boek ‘Women in Clothes’, samengesteld door de Amerikaanse auteurs Sheila Heti, Heidi Julavits en Leanne Shapton. In het vuistdikke boek laten zij ruim zeshonderd vrouwen aan het woord over kleding. Ze stuurden elk van hen een vragenlijst met vragen, van ‘wat betekent stijl voor jou?’ en ‘hoe ziet je aankleedroutine eruit?’ tot ‘droom je ooit over kleren?‘. Vervolgens brachten ze de vrouwen in groepjes met elkaar in gesprek, live of via e-mail, telefoon of skype. De conversaties werden in het boek vastgelegd. Niesten: “Ik vind het fijn dat het niet zo over mode gaat. Het gaat vooral over kleren.”

Waarom bent u het boek gaan lezen?

“Het is al even geleden, maar ik denk dat ik een recensie van het boek las in de krant. Het leek me een interessant boek, het gaat uit van een totaal ander idee van schrijven over mode, kleren en stijl.”

Waarom raadt u het aan?

“Ik twijfel bij modeboeken vaak in hoeverre ze relevant zijn voor een groot publiek. Soms lijken ze vooral gericht op mensen die in de modewereld werken. Women in Clothes heeft een totaal andere vorm dan de meeste modeboeken, een vorm die naar mijn weten niet eerder gebruikt is. Het gaat over bestaande vrouwen, met verschillende beroepen, leeftijden en achtergronden. Allemaal houden ze zich op hun eigen manier met kleding bezig: ook al gaan ze niet allemaal met de laatste trends mee, ze hebben wel een mening over hun kleren, of over stijl, of over de inrichting van hun kledingkast. Als lezer kun je je met hen identificeren - of juist niet.”

“Het praten, denken, schrijven over kleren wordt ook in een maatschappelijke context geplaatst. Het boek gaat niet 'plat 'over mode. Maar het is ook geen encyclopedie of geschiedenisboek over mode. Het is van alles wat. Dat maakt dat het boek voor veel mensen interessant kan zijn. En het is heel erg leuk om te lezen.”

“Ik vind het ook fijn dat het boek niet zo over mode gaat, maar vooral over kleren. Ik word zelf regelmatig geconfronteerd met modefreaks, mensen die heel gericht zijn op de laatste trends. Dat beperkt mode tot ‘het nieuwste van het nieuwste’. Dat kan een soort dégoût (lichte afkeer, red.) bij mij bewerkstelligen. Ik vind het prettig als mensen gewoon met kleren bezig zijn. Ik zeg wel eens: ik heb geen modewinkel, ik heb een mooieklerenwinkel.”

Wat staat er nog meer op uw boekenplank?

“In de categorie kleding: de boeken van modejournalist Cécile Narinx, ‘Geluk is een jurk’ en ‘Dit boek gaat niet over mode’. Iedereen in de mode kent Cécile Narinx wel, en je houdt van haar schrijfstijl, of niet. Ik vind haar manier van schrijven fantastisch. Ze heeft een uitgesproken gevoel voor humor. Als er een boek van haar uitkomt, wil ik dat direct lezen. ‘Dit boek gaat niet over mode’ verscheen toen ik op vakantie was, ik heb het toen dagelijks geprobeerd te downloaden als e-book. Het wilde maar niet lukken, heel frustrerend!”

“Verder lees ik graag romans. Ik vond ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer erg goed. Nu ik er zo over nadenk: dat gaat zijdelings ook over kleren, want de hoofdfiguur kickt op designerkleding. Een leuke bijkomstigheid, zullen we maar zeggen.”