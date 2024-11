Boekentip van een modeprofessional: Rushemy Botter tipt 'The Art of War'

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Rushemy Botter, oprichter en creatief directeur van het internationale modemerk Botter. Hij tipt ‘The Art of War' (De kunst van het oorlogvoeren in het Nederlands) van Sun Tzu.

‘The Art of War’ is een eeuwenoud Chinees militair handboek dat inzicht biedt in strategie en tactiek. Sun Tzu benadrukt het belang van voorbereiding, kennis van de vijand en het benutten van kansen. Het boek legt uit hoe mentale en strategische vooruitziendheid cruciaal zijn voor succes, niet alleen in oorlog, maar ook in andere gebieden zoals business en creativiteit. Met zijn beknopte en krachtige principes biedt het waardevolle lessen voor het nemen van beslissingen en het overwinnen van obstakels. Dit maakt het een inspiratiebron voor professionals in diverse sectoren, waaronder de modewereld.

Botter staat FashionUnited kort te woord over zijn boekentip.

Waarom ben je ‘The Art of War’ gaan lezen?

“Het is een klassieker, 2500 jaar oud en nog steeds relevant. Het boek heeft me meerdere keren door lastige periodes heen geholpen, zoals de corona pandemie."

Waarom raad je het boek aan?

"Een centraal thema in het boek is strategisch denken. Daarnaast komen thema's zoals het belang van aanpassingsvermogen, timing en strategie aan bod. Bovendien is het mooi geschreven. Modeprofessionals kunnen de informatie uit het boek toepassen bij het navigeren door moeilijke omstandigheden.”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Het boek ‘Louis Vuitton: Virgil Abloh’. Dit is een koffietafelboek dat de invloed van [wijlen, red.] Virgil Abloh laat zijn om de modewereld, vooral na zijn debuut voor Louis Vuitton in juni 2018. Er staan hele mooie beelden in.”