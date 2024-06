Bottega Veneta benoemt Hogeschool Utrecht alumni tot Global Communications Director

Kering-dochter Bottega Veneta laat WWD weten dat het Thierry Conrad Reutenauer heeft benoemd tot nieuwe Global Communications Director. Zijn functie gaat donderdag in, zo meldt WWD.

Het nieuws heeft een Nederlandse flair. Volgens WWD heeft Thierry Conrad Reutenauer een diploma in Media, Bedrijfscommunicatie en Institutionele zaken aan de Hogeschool Utrecht in Nederland. Na zijn afstuderen, begon hij zijn modecarrière in PR en evenementen bij PR-bureau Karla Otto in Parijs.

Conrad Reutenauer heeft eerdere ervaring bij het Italiaanse modehuis. Hij begon in april 2020 als PR-manager bij Bottega Veneta. In september 2020 werd hij gepromoveerd tot hoofd van de wereldwijde PR. Onder leiding van creatief directeur Matthieu Blazy werd hij in 2022 hoofd wereldwijde PR en communicatie. Naast Bottega Veneta staat ook luxe modehuis Chloé op het CV van Conrad Reutenauer. Van 2014 tot 2020 was hij directeur PR, evenementen en beroemdheden.