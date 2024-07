Brits museum zet outfits Taylor Swift centraal in tentoonstelling

Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft een gratis tentoonstelling aangekondigd ter ere van de 14-voudig Grammy Award-winnende artiest Taylor Swift om het succes van de Britse tournee van de singer-songwriter te vieren. De 'Taylor Swift | Songbook Trail' loopt van 27 juli tot 8 september en viert de creativiteit van haar kostuums, teksten en muziekvideo's en onderzoekt het wereldwijde fenomeen van het popicoon.

De tentoonstelling omvat 16 looks uit alle tijdperken van Swift, die naast instrumenten, muziekprijzen, storyboards en eerder ongezien archiefmateriaal te zien zullen zijn, waaronder een verkenning van haar jeugd en opnamegeschiedenis, waarvan vele voor het eerst worden tentoongesteld.

Taylor Swift tijdens het optreden van de Soul2Soul Tour, 2007 Credits: Courtesy of TAS Rights Management, LLC

Kate Bailey, senior curator theater en uitvoering bij het V&A, zei in een verklaring: "We zijn verheugd om deze zomer een reeks iconische looks van Taylor Swift in het V&A te kunnen tentoonstellen. Elk viert een hoofdstuk in de muzikale reis van de artiest. De liedjes van Taylor Swift vertellen als objecten verhalen, vaak gebaseerd op kunst, geschiedenis en literatuur. We hopen dat deze theatrale tentoonstelling door het museum nieuwsgierige bezoekers zal inspireren om meer te ontdekken over de artiest, haar creativiteit en de objecten van het V&A."

Stilbeeld uit de muziekvideo Willow, 2020 Credits: Courtesy of TAS Rights Management, LLC

Er zullen 13 stops zijn op de 'Songbook Trail', die door de permanente galerijen van het V&A slingert, elk met een hoofdstuk in het 'songbook' van Swifts carrière en een bepaald tijdperk van haar muziek en productieve songwriting in de schijnwerpers. Elke stop zal "theatraal worden opgevoerd", voegde het V&A toe, ontworpen door de bekroonde ontwerper Tom Piper, vooral bekend om zijn toneelontwerpen voor de Royal Shakespeare Company, evenals zijn klaprozen in de Tower of London en de V&A-tentoonstelling 'Alice: Curiouser and Curiouser'.

Kostuums en accessoires worden uitgeleend uit het persoonlijke archief van Swift en omvatten aangepaste cowboylaarzen die ze droeg tijdens haar doorbraak als countryzangeres in 2006 en een pikzwarte jurk met gerimpelde schouders die ze droeg in de meest recente muziekvideo voor haar single 'Fortnight', van het album 'The Tortured Poets Department' (2024).

Taylor Swift tijdens The 1989 World Tour, 2015 Credits: Courtesy of TAS Rights Management, LLC

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.