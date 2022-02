Brooklyn Museum organiseert eerste overzichtstentoonstelling Virgil Abloh

Het Brooklyn Museum organiseert een overzichtstentoonstelling over de wijlen ontwerper Virgil Abloh. Het is de allereerste tentoonstelling die gewijd is aan de inmiddels iconische ontwerper, aldus diverse mediaberichten waaronder FashionNetwork.

De tentoonstelling zal de naam dragen ‘Virgil Abloh: Figures of Speech’ en zal vanaf 1 juli dit jaar te tot en met 29 januari 2023 zien zijn in het museum. Het retrospectief zal focussen op zijn werk en zijn ondernemersgeest.

Virgil Abloh, oprichter van het merk Off-White en creatief directeur van Louis Vuitton, overleed afgelopen november. Voor de buitenwereld kwam zijn overlijden als een verrassing, maar achter de schermen vocht Abloh al langere tijd tegen een zeldzame vorm van kanker.