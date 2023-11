Brusselse tentoonstelling combineert art nouveau jurken en schilderen

Het Hortamuseum, het Mode & Kant Museum en het Museum van Elsene slaan de handen ineen. De drie musea werken samen aan een tentoonstelling over art nouveau.

Jurken en waaiers uit het Mode & Kants Museum en schilderijen uit het Museum van Elsene worden getoond in het Hortahuis. Op deze manier benadrukt ‘Art nouveau: van jurk tot schilderij’ dat art nouveau niet alleen een architectuurstijl is, maar een volwaardige artistieke beweging. Door middel van de jurken en schilderijen in combinatie met de inrichting van het Hortamuseum moet er een dialoog op gang komen tussen de diverse kunststijlen.

De tentoonstelling zal vanaf 15 november tot en met 15 januari 2024 te zien zijn.