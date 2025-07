Buckingham Palace stelt kleding koningin Elizabeth II in 2026 tentoon

De King’s Gallery in Buckingham Palace markeert in 2026 de honderdste geboortedag van Koningin Elizabeth II met de grootste en meest uitgebreide tentoonstelling over de mode van de wijlen koningin ooit.

De tentoonstelling ‘Queen Elizabeth II: Her life in style’ loopt van de lente tot de herfst van 2026 en schetst het verhaal van de langst regerende monarch van Groot-Brittannië door middel van kleding die ze in alle tien decennia van haar leven heeft gedragen: “van geboorte tot volwassenheid, van prinses tot koningin, en van vrijetijdskleding tot diplomatieke kleding voor het wereldtoneel”.

Het modearchief van Koningin Elizabeth II wordt beschreven als een van de grootste en belangrijkste overgebleven collecties van twintigste-eeuwse Britse mode en maakt nu deel uit van de Royal Collection. Meer dan 200 items, waaronder kleding, sieraden, hoeden, schoenen en accessoires, worden in de tentoonstelling gebruikt, waarvan ongeveer de helft voor het eerst te zien zal zijn.

Bruidsjurk van Prinses Elizabeth, Norman Hartnell, 1947 Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust.

De garderobe van de koningin wordt gepresenteerd naast nooit eerder vertoonde ontwerpschetsen, stofstalen en handgeschreven correspondentie die het proces achter de schermen van het kleden van de beroemdste vrouw ter wereld onthullen en nieuw licht werpen op de nauwe betrokkenheid van de Koningin bij de creatie van haar outfits.

Caroline de Guitaut, tentoonstellingscurator en landmeter van The King’s Works of Art, zei in een verklaring: “In de loop van de opmerkelijk lange regeerperiode van koningin Elizabeth II werd haar kenmerkende stijl direct herkenbaar over de hele wereld, wat de Britse mode-industrie versterkte en generaties ontwerpers en couturiers beïnvloedde.

“Pas nu het modearchief van de koningin onder de hoede van de Royal Collection Trust komt, kunnen we het verhaal vertellen van een leven lang doordachte stijlkeuzes - van haar praktische rol en begrip van de zachte kracht achter haar kleding tot het uitzonderlijke vakmanschap achter elk kledingstuk. In het jaar dat ze 100 jaar zou zijn geworden, is deze tentoonstelling een viering van koningin Elizabeths unieke Britse stijl en haar blijvende mode-erfenis.”

Koningin Elizabeth II toen Prinses Elizabeth van York, Elliott & Fry, 1934, dragend Bruidsmeisjesjurk van Edward Molyneux Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Mode-erfenis Koningin Elizabeth II gevierd met nieuwe tentoonstelling in Londen

Hoogtepunten van de tentoonstelling zijn de presentatie van een van de vroegst bewaard gebleven stukken couture uit de kindergarderobe van de Koningin, een zilveren lamé en tule bruidsmeisjesjurk, ontworpen door Edward Molyneux, die ze op achtjarige leeftijd droeg voor het huwelijk van haar oom, de hertog van Kent, met prinses Marina van Griekenland in 1934.

Avondjurken, Ian Thomas, ca. jaren 70. Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fotograaf: Jon Stokes.

Andere stukken die centraal staan, zijn outfits ontworpen door de Britse couturier Norman Hartnell, die de meest invloedrijke ontwerper van de Koningin werd in de jaren 40 en 50, en haar bruidsjurk in 1947 en haar kroningsjurk in 1953 ontwierp, die beide te zien zullen zijn.

Bezoekers zien ook japonnen met crinoline rokken uit de jaren 50, ontworpen door Hartnell en Hardy Amies, tot vloeiende, levendig bedrukte jurken van Ian Thomas die de ontspannen glamour van de jaren 70 vastleggen.

De tentoonstelling belicht ook het gebruik van diplomatieke emblemen en kleuren in de garderobe van de Koningin voor reizen naar het buitenland, waaronder een witte jurk ontworpen door Hartnell voor een staatsbanket in Karachi in 1961, die de nationale kleuren van Pakistan verwerkt door middel van een dramatische smaragdgroene plooi die langs de rug naar beneden valt.

Koningin Elizabeth II, Baron, 1956, dragend een avondjurk van Norman Hartnell, 1956. Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust.

Naast haar couture japonnen toont de tentoonstelling ook Koningin Elizabeth II’s vrijetijdsstijl en liefde voor klassieke Britse kleermakerij, zoals rijjacks, tartanrokken en zijden hoofddoeken.

Een officiële publicatie ter gelegenheid van de honderdste geboortedag, ‘Queen Elizabeth II: Fashion and Style’, begeleidt de tentoonstelling. Het boek, geschreven door tentoonstellingscurator De Guitaut, bevat bijdragen van mode-experts en ontwerpers en bekijkt de levenslange steun van de Koningin aan de Britse mode-industrie.

De exacte data van de tentoonstelling zijn nog niet vastgesteld, alleen dat deze in het voorjaar opent en tot de herfst van 2026 loopt. De Royal Collection meldt dat tickets in november 2025 in de verkoop gaan en dat het boek in maart 2026 wordt gepubliceerd door Royal Collection Trust voor veertig pond.

Avondjurk, Norman Hartnell, 1961. Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Rijjas, Bernard Weatherill Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fotograaf: Jon Stokes.

De kroningsjurk van de Koningin, Norman Hartnell, 1953. Credits: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust