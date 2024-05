Centraal Museum Utrecht zoomt in op Marokkaanse modemakers

Makers uit Marokko en makers van de Marokkaanse diaspora in Nederland staan centraal in de nieuwste mode tentoonstelling van het Centraal Museum Utrecht. De tentoonstelling heeft de naam ‘MOḌA: Moroccan Fashion Statements’ gekregen.

De tentoonstelling is opgedeeld in zeven thema’s en vertelt diverse transhistorische, interculturele en persoonlijke verhalen door middel van mode. Ook benadrukt het museum in de tentoonstelling dat creatieven in Marokko en makers van de Marokkaanse diaspora in Nederland niet los van elkaar staan: ‘Er is sprake van wederzijdse inspiratie en invloed’. “‘MOḌA weerspiegelt de gelaagdheid en complexiteit van Marokkaanse culturen.

Ontwerpers die hun werk tonen in de tentoonstelling zijn onder andere Karim Adduchi, Mohamed Benchellal, Tamy Tazi, Said Mahrouf, Lichting-winnaar Yousra Razine Mahrah. Ook merken Daily Paper en New Tangier hebben een plek in het overzicht.

Ninke Bloemberg, conservator mode Centraal Museum, in het persbericht: ''Met MOḌA willen we de energie overbrengen van hedendaagse makers met een relatie tot Marokko. Voorbij de stereotypering, van high fashion tot streetwear en van hyperlokaal tot internationaal - MOḌA bruist.''

De tentoonstelling is vanaf 3 oktober 2024 te zien tot en met 2 maart 2025.