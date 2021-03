Chanel lanceert cultuurfonds om innovatieve kunstenaars te steunen

Modehuis Chanel lanceert een wereldwijd cultuurfonds waarmee het innovatieve kunstenaars wil helpen ‘tijdens de post-pandemie culturele reset’, aldus het persbericht van het merk. Onderdeel van het fonds de Chanel Next Prize waarbij tien kunstenaars 100.000 euro uitgereikt krijgen.

Het fonds wil een stem geven aan gamechangers ‘in een tijd waarin kunst een vitale bron is van inspiratie en de veranderende perspectieven op de manier hoe we de wereld zien’. Het cultuurfonds zal focussen op twee onderdelen. De Chanel Next Prize en een serie van internationale partnerschappen met instituten en organisaties. Er zijn al partnerschappen gesloten met The National Portrait Gallery in Londen, The Underground Museum in Los Angeles, Het Centre Pompidou in Parijs, GES-2 in Moskou. Daarnaast kijkt Chanel ook naar partnerschappen in Azië met een focus op China.

De Chanel Next Prize wordt uitgereikt aan mensen die ‘radicaal hun discipline herdefiniëren’. Hier gaat het over muziek, danse, podiumkunsten en visuele kunst. Mensen van alle leeftijden, sekses en nationaliteiten maken kans op de prijs, zo benadrukt Chanel in het persbericht. Een internationale adviesraad zal diverse kunstenaars op de shortlist zetten voor de prijs. Meer details over de awards zal later dit jaar gedeeld worden.

De oprichter van Chanel, Gabrielle Chanel, was zelf een groot voorstander van de kunsten. De ontwerper was beschermvrouwe van diverse kunstenaars. “Het cultuurfonds vertegenwoordigd het geloof van Chanel in het belang van individuele creativiteit die innovatie stuwt,” aldus Yana Peel, hoofd kunst en cultuur bij Chanel in het persbericht. “In een tijd waarin we ons navigeren door complexe nieuwe omstandigheden wereldwijd, weten we dat kunstenaars zorgen voor transformatieve ideeën die ons helpen het pad voorwaarts te zien. Chanel heeft altijd de vitaliteit en vooruitgang van de kunsten ondersteunt en we breiden deze traditie nu uit door middel van het fonds met een focus op het steunen van culturele innovators en mensen die de weg vrij maken naar de volgende stap.”