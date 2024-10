Cultuurfonds Mode Stipendium mee te vieren via livestream en digitale fashion art te bezichtigen in virtuele galerie

Op dinsdag 15 oktober 2024 om 17:00 uur maken het Cultuurfonds en de Dutch Fashion Foundation bekend wie de winnaar is van de 13de editie van het Cultuurfonds Mode Stipendium. Dit stipendium bestaande uit een financiële bijdrage van 50.000 euro zal feestelijk worden uitgereikt aan een van de beste Nederlandse modeontwerpers van dit moment in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. De Cultuurfonds Mode Stipendium-uitreiking is ook dit jaar weer gratis digitaal bij te wonen via een livestream op de website van de Dutch Fashion Foundation.

Financiële modeprijs cruciaal

Cathelijne Broers, directeur het Cultuurfonds: “Een financiële modeprijs is in deze tijd cruciaal omdat het creativiteit en vakmanschap erkent. Ik verheug me dan ook jullie hier te kunnen ontvangen in De Nieuwe Liefde om voor de 13e keer een megatalentvolle modevormgever ruimte te kunnen bieden voor artistieke verdieping, voor het experiment en voor lef. Allemaal mogelijk dankzij de jaarlijkse 50.000 euro van onze vrijgevige anonieme schenker!”

Het Cultuurfonds Mode Stipendium voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers werd in 2011 ingesteld door een particuliere schenker bij het Cultuurfonds en bestaat uit een financiële bijdrage van €50.000,- en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted Noten. De prijs positioneert zich als stimuleringsregeling en als oeuvreprijs. Het is de meest prestigieuze erkenning die een modevormgever binnen het hedendaagse Nederlandse modeveld kan ontvangen. Het stipendium stelt de ontvanger in staat om de nodige stappen te maken voor verdere ontwikkeling en groei van het label.

Credits: De digitale eregalerij Cultuurfonds Mode Stipendium Virtual Gallery is ontwikkeld door Studio Ultradeluxe in samenwerking met de ontwerpers en de Dutch Fashion Foundation

Modeontwerpers die in aanmerking komen voor het Cultuurfonds Mode Stipendium voeren al geruime tijd op eigen kracht een onderscheidend, in Nederland geworteld modelabel. Zij zetten Nederlandse mode nationaal en internationaal op de kaart met een eigen handschrift en hebben een uitmuntende kwaliteit ontwikkeld, zowel binnen de collecties als in de bedrijfsvoering.

Groeiende boom van talenten

Angélique Westerhof, directeur Dutch Fashion Foundation: “Het Cultuurfonds Mode Stipendium heeft al veel kunnen betekenen voor de voorgaande 12 Nederlandse modelabels en blijft erop gericht een platform te zijn van verbinding, inspiratie en aspiratie voor de volgende generatie opkomende modeontwerpers. Elk jaar groeit de ‘boom’ van buitengewoon getalenteerde Mode Stipendium-ontvangers en we kunnen de blijvende effecten onderscheiden die de creatieve bijdrage en het uithoudingsvermogen van deze ontwerpers hebben op de culturele sector. Het Cultuurfonds Mode Stipendium streeft naar een voortzetting van artistieke en realistische dialogen die de erfenis van de Nederlandse modevormgeving voeden, zowel individueel als collectief."

Ontvangers tot op heden zijn Mohamed Benchellal (2023), MAISON the FAUX (2022), Claes Iversen (2021), Erik Frenken (2019), Bas Kosters (2018), Ronald van der Kemp (2017), Iris van Herpen (2016), Youasme Measyou (2015), Jan Taminiau (2014), Truus en Riet Spijkers (2013), Francisco van Benthum (2012) en Ilja Visser (2011).

Virtuele galerie

Digitaal werk van de voorgaande ontvangers is te bekijken in de Cultuurfonds Mode Stipendium Virtual Gallery. In deze speciaal ontworpen, en voor deze editie opnieuw geüpdatete, Digitale Eregalerij met fashion art krijgen de ontwerpers die de afgelopen 13 jaar het Cultuurfonds Mode Stipendium hebben ontvangen een podium, waarbij hun werk op een vernieuwende manier kan worden ervaren. De dag na de uitreiking in De Nieuwe Liefde wordt er een speciale installatie toegevoegd aan de Digitale Eregalerij met werk van de nieuwe ontvanger en daarna blijft de Virtual Gallery open om te bezoeken. De Cultuurfonds Mode Stipendium Virtual Gallery is gratis en voor iedereen toegankelijk, ook voor diegene die nog geen ervaring hebben met digital fashion en de metaverse.

Inschrijven voor de Cultuurfonds Mode Stipendium livestream en de Virtual Gallery bezoeken kan via de website van de Dutch Fashion Foundation.

Het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt georganiseerd door het Cultuurfonds in samenwerking met de Dutch Fashion Foundation.