De Belgische fotograaf Willy Vanderperre brengt expositie ‘Prints, films, a rave and more…’ naar Momu

Voor de agenda: de tentoonstelling ‘Prints, films, a rave and more…’ over het werk van beeldmaker Willy Vanderperre in het Momu (Antwerpen). Een selectie werken van de Belgische fotograaf is van 27 april 2024 tot en met 4 augustus 2024 te zien in het Modemuseum.

In de tentoonstelling ‘Prints, films, a rave and more…’ staat Vanderperres fascinatie voor de jeugd centraal. Een fantasierijk deel van het leven dat voor Vanderperre al bijna drie decennia een bron van inspiratie is.

‘Prints, films, a rave and more…’ verkent de evolutie van Vanderperres beeldtaal, evenals de jaren van samenwerking met Olivier Rizzo en Raf Simons. Willy Vanderperre is geen onbekende in de wereld van mode. Zijn werk is in diverse tijdschriften te bewonderen. Een greep uit de lijst: Vogue, W Magazine, Perfect, i-D en Dust. Ook heeft hij modecampagnes geschoten voor modehuizen zoals Maison Margiela, Dior en Prada.

Tickets voor de expositie ‘Prints, films, a rave and more…’ kosten 12 euro voor volwassenen vanaf 25 jaar. Met een Belgische museumpas is de entree gratis.

Adres: MoMu, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, België