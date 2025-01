De impact van Hunkemöllers nieuwe merkpositionering op Employer Branding

Hunkemöller viert dit nieuwe jaar niet alleen haar rijke geschiedenis, maar baant ook de weg voor de toekomst. Met een hernieuwde focus op emotionele connecties, innovatie en het empoweren van medewerkers, herdefinieert het merk haar identiteit.

In dit interview sprak FashionUnited met Karlijn Hendriks, Chief Human Resource Officer, en Daphne Koning, Global Talent Acquisition & Employer Branding Manager, om de nieuwe merkpositionering van Hunkemöller en de bijbehorende employer branding strategie te verkennen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe merkpositionering en hoe verschilt deze van de vorige positionering?

Karlijn: “Hunkemöller is altijd een vertrouwde partner voor vrouwen geweest en relevant blijven betekent meegaan met de tijd. We kijken terug op een indrukwekkende geschiedenis; volgend jaar vieren we ons 140-jarig jubileum. Onze nieuwe merkpositionering weerspiegelt deze evolutie door te focussen op het creëren van emotionele connecties met vrouwen, door hun behoeften, stemmingen en ambities te begrijpen. Dit gaat verder dan modetrends - we ontwerpen voor elke levensfase, letterlijk van de eerste tot de laatste bh, met een breed productaanbod. Onze nieuwe visuele identiteit is gericht op het bieden van een gepersonaliseerde ervaring, waardoor we ons onderscheiden in de markt. Dit is een significante verschuiving van onze vorige modegerichte positionering naar een meer expertgedreven aanpak.”

Wat zijn de belangrijkste pijlers van de recent geïntroduceerde employer branding strategie en hoe sluiten deze aan bij de algemene merkpositionering?

Karlijn: “Onze employer branding sluit nauw aan bij onze algehele merkpositionering. De belangrijkste pijlers zijn het empoweren van mensen, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het creëren van een gedeeld doel. Net zoals onze producten vrouwen ondersteunen in de verschillende levensfases, streven we ernaar om medewerkers te ondersteunen tijdens belangrijke momenten in hun carrière. Door de nadruk te leggen op innovatie, samenwerking en emotionele resonantie, zorgen we ervoor dat onze teamleden zich onderdeel voelen van iets zinvols. De verschuiving naar expertgedreven zijn geldt ook voor onze medewerkers. We ondersteunen hen in hun ontwikkeling om experts te worden en de verwachtingen van klanten te overtreffen.”

Credits: Hunkemöller

Hoe vertaalt de nieuwe merkpositionering zich naar de manier waarop talent wordt aangetrokken en behouden?

Karlijn: “Onze nieuwe merkpositionering stuurt hoe we talent aantrekken en behouden door de nadruk te leggen op de impactvolle rol die onze mensen spelen in het creëren van momenten die ertoe doen. Retentiestrategieën omvatten gepersonaliseerde ontwikkelingsprogramma's, een goede werk-privébalans en het vieren van successen. Door middel van continue bijscholing stellen we onze medewerkers in staat om de belofte van expertgedreven zijn waar te maken, zodat ze zich gewaardeerd en toegerust voelen om te slagen. Dit is alleen mogelijk door proactief te luisteren naar de behoeften en wensen van onze medewerkers.”

Kunt u ons meer vertellen over uw nieuwe employer branding?

Daphne: “Zoals Karlijn al eerder zei, is het afstemmen van Employer Branding op onze algehele merkpositionering essentieel om een consistente en authentieke identiteit te creëren. Het zorgt ervoor dat de ervaring die we beloven aan klanten intern wordt weerspiegeld voor medewerkers. Deze afstemming helpt om gelijkgestemd talent aan te trekken en zorgt ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met het doel van het bedrijf.”

Credits: Hunkemöller

Welke initiatieven zijn er gelanceerd als onderdeel van de employer branding strategie?

Daphne: “Voor ons begon dit met het definiëren van onze EVP - aangezien dit letterlijk het hart is van een employer brand en ons vertelt waarom mensen bij Hunkemöller komen werken en waarom ze blijven. Door middel van workshops in verschillende landen en met verschillende doelgroepen hebben we geïdentificeerd wat echt resoneert met onze medewerkers, wat heeft geleid tot onze nieuwe slogan: "Samen momenten creëren die ertoe doen." Onze nieuwe EB-strategie is gestructureerd rondom belangrijke deelprojecten, die variëren van een Uitstekende Kandidatenervaring tot een nieuwe Social Media Strategie en een gloednieuwe Careersite die deze week is gelanceerd! We werken wereldwijd, land-overstijgend in deze projectteams, en zo zorgen we ervoor dat we onze wervingsinitiatieven continu verbeteren en innoveren.”

Hunkemöller's Nieuwe Careersite Credits: Hunkemöller

Hoe onderscheidt Hunkemöller zich als werkgever in de competitieve mode-industrie?

Daphne: “We onderscheiden ons omdat onze mensen bijdragen aan de speciale momenten die we creëren met onze klanten, ongeacht de rol die ze binnen de organisatie hebben. We zijn trots op ons merk en we geloven in teamwork. Deze gedeelde passie creëert een uniek gevoel van verbondenheid binnen de hele organisatie.

We benadrukken samenwerking en empowerment, zodat elke medewerker zich onderdeel voelt van een grotere missie en kansen krijgt om te werken in innovatieve omgevingen, zoals ons hightech distributiecentrum, en met de nieuwste retail- en digitale technologieën.

Kortom, we richten ons op rollen die ertoe doen. We willen ervoor zorgen dat iedereen een geweldige leerervaring heeft gedurende zijn of haar carrière. Vanzelfsprekend richten we ons ook op verbondenheid, welzijn en een goede werk-privébalans, waardoor we een ondersteunende omgeving creëren waar medewerkers zowel persoonlijk als professioneel kunnen groeien. Het is deze mix van expertise, teamwork en een gedeeld doel die ons onderscheidt in de branche.”

Credits: Hunkemöller

Naar welke eigenschappen en vaardigheden is Hunkemöller op zoek bij potentiële werknemers?

Daphne: “Samenwerking is essentieel, evenals een klantgerichte mindset, creativiteit en een openheid voor innovatie. We waarderen mensen die onze waarden (inclusief, inspirerend, verantwoordelijk, in touch, speels en empowerend) en een gedeeld doel omarmen, zodat ze kunnen bijdragen aan zowel onze erfenis als onze toekomstige transformatie. Daarnaast moet je er altijd rekening mee houden dat werken in de retailsector betekent dat je houdt van werken in een snelle, continu veranderende, no-nonsense en servicegerichte omgeving!”

Credits: Hunkemöller

