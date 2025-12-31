De modepodcasts van 2025

Met wereldwijd meer dan 4,5 miljoen podcasts en een publiek dat voor haar nieuwsconsumptie steeds vaker kiest voor audio, zijn podcasts onmiskenbaar onderdeel van de cultuur, ook in het komende modejaar. FashionUnited selecteerde een aantal toonaangevende shows die voorlopig niet uit de lucht gaan.

Fashion Neurosis

Ontwerper Bella Freud doorbrak de stijve setting van de klassieke podcaststudio om de emotionele lading van kleding te onderzoeken. Bekende acteurs, ontwerpers en andere creatieven strijken neer op haar sofa voor een intiem gesprek over hun persoonlijke relatie met stijl - niet als een som van trends, maar als uiting van persoonlijke verlangens en onzekerheden. Mode wordt een vorm van zelfanalyse, met Freud in de rol van de therapeut, iets wat goed past bij haar prominente gasten, zoals Marina Abramović, zelf een revolutionair binnen de performatieve praktijk.

Chanel Connects

Mode kan gruwelijk intellectueel worden als je visionaire kunstenaars, schrijvers, performers en curatoren laat vertellen waar het over gaat. Zo bewees Chanel met ‘Chanel Connects’. Het vijfde seizoen vindt plaats in La Pausa, de ‘ideale Mediterrane villa’ aan de Franse Rivièra die Gabrielle Chanel zelf ontwierp en wordt aan elkaar gepraat door Yana Peel, President of Arts, Culture & Heritage bij het luxemerk. Een speciale bonusaflevering werd live opgenomen in het Guggenheim Museum in New York City, waarin de kunstenaars Sarah Sze en Julie Mehretu met Peel in gesprek gaan over creativiteit, abstractie en de rol van kunst als drijvende kracht voor verandering.

Articles of Interest

Avery Trufelman werd geboren in een familie vol broadcasters. Inmiddels is ze al jaren actief als radioproducer en verwierf ze bekendheid met Articles of Interest, een podcast over eigenaardigheden binnen de kledingindustrie en dan met name de objecten zelf. Een uur converseren over ritsen is niet saai als het een narratief uitlokt over gedeelde geschiedenis, cultuur, technologie en identiteit. In 2025 opende Trufelman opnieuw zo’n relevant gesprek met de miniserie Gear, over de invloed van militair design op alledaagse kledingkeuzes - van field jackets tot ‘gorpcore’.

Fashion People

Fashion People is een uitbreiding van Line Sheet, de besloten nieuwsbrief van Lauren Sherman waarin ze analyseert wat er speelt in de mode- en beautywereld. In de podcastversie spreekt ze met insiders uit de miljardenindustrie om nog dieper te graven: van de hoopvolle strategieën van creatief directeuren tot de modevisie van voormalig first lady Michelle Obama.

Dressed: The History of Fashion

Historica Cassidy Zachary gidst haar luisteraars langs de modegeschiedenis door historische feiten in een hedendaagse, sociale context te plaatsen. Wat zegt het korset over ‘mij’ en ‘ons’ nu het terugkeert in de kledingkast van Generatie Z? Passend bij de jaarwisseling is de aflevering met Tim Gunn van de Amerikaanse fashion tv-show ‘Project Runway’ over zijn originele catchphrase ‘Make it Work’. Wat maakt mode succesvol anno 2026?

Manufactured

In weer een jaar vol schandalen over onethische werkpraktijken in lange, ondoorzichtige modeketens biedt de podcast Manufactured van Kim van der Weerd houvast. Ze werkte jarenlang in kledingproductie, onder andere als fabrieksmanager in Cambodja, en onderzoekt nu eerlijke handelspraktijken voor stakeholders achterin de keten, onder andere via Transformers Foundation en als medeoprichter van Fashion Producer Collective. In de podcast laat ze ongeziene professionals met veel kennis aan het woord, zoals Bergson Wang (episode 100), een Chinese compliance‑expert die uitlegt waarom audits lang niet altijd betrouwbaar zijn.

Wardrobe Crisis

Modejournalist en duurzaamheidsexpert Clare Press duikt in Wardrobe Crisis in de spanningen tussen stijl, ethiek en milieu. Zo onderzoekt ze hoe katoenproductie de waterbronnen in India bedreigt, met input van ontwerpers en onderzoekers, en belicht ze hoe vintagewinkeliers en data-analisten het fenomeen ‘pre-loved fashion’ kwantificeren. Met een kwinkslag laat Press zien dat mode business kan zijn zonder de kosten af te schuiven op kwetsbare partijen in de mondiale keten.

The Cutting Room Floor

Designer Recho Omondi blijkt een uitstekende interviewer: eerlijk, kritisch en ongefilterd. In The Cutting Room Floor gaat ze in gesprek met ontwerpers, creative directors, CEO’s en opkomend talent over onderwerpen als phygital, marketing en branding – vaak op het snijvlak van andere disciplines, zoals food met Sue Chan of wellness met Gwyneth Paltrow, waar de mode links- of rechtsom commentaar op geeft.

Brendawareness

Brenda Weischer (bekend als Brendahashtag op Instagram) neemt haar podcast op zoals je dat van een influencer verwacht: gewoon thuis, in de woonkamer, met haar telefoon. Haar verslagen van modeshows en rode-loper-evenementen zijn als een voicenote naar een goede vriend. Juist die intieme manier van vertellen trekt zoveel luisteraars aan. Brenda is bovendien een inspiratie voor jonge professionals door haar inzichten over personal branding en image building, inclusief de keerzijde: het constant online-zijn heeft invloed op ons welzijn.

Fashion Radio

SHOWstudio’s Fashion Radio, gepresenteerd door DJ Fat Tony, verkent de samensmelting van mode en muziek. In elke aflevering spreken leiders uit de industrie van ontwerpers tot stylisten en modellen over hun creatieve proces, carrièrehoogtepunten en hoe muziek hun werk beïnvloedt. Het belang van zo’n eigen ritme wordt duidelijk in de aflevering met model Debra Shaw, die haar godinnenkarakter op de catwalk belichaamt dankzij de muziek.