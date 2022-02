Design Museum Den Bosch presenteert tentoonstelling ‘Sneakers Unboxed’

Het Design Museum in Den Bosch zet dit jaar een speciale tentoonstelling op over sneakers. De tentoonstelling genaamd ‘Sneakers Unboxed’ is te zien van 3 mei tot en met 2 oktober.

De tentoonstelling geeft een kijkje achter de schermen ‘bij de schoen die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en de modewereld op z’n kop heeft gezet’. Sneakers Unboxed combineert geschiedenis en de culturele context van de sneaker met de laatste innovaties op het gebied van design en duurzaamheid.

Sneakers Unboxed is een samenwerking tussen het Design Museum Den Bosch en het Design Museum in Londen. Design Museum Den Bosch past de tentoonstelling volledig aan voor het Nederlandse publiek, met extra aandacht voor de culturele geschiedenis van de sneaker en de ontwerpers en unieke ontwerpen van Nederlandse bodem.